Kigyulladt egy autó Kölesdnél, a benne ülő nő meghalt, a férfi túlélte

Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense azt írta, a 9-es kilométernél a jármű ismeretlen okból letért az útról, megpördült, fejtetőre állt és kigyulladt. A jármű vezetője ki tudott szállni az autóból, a felesége azonban beszorult az égő járműbe.