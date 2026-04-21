Árokba borult, majd kigyulladt egy személygépkocsi a 6317-es úton, Kölesd és Harc között, a járműbe szorult nő életét vesztette – közölte a rendőrség.
Kigyulladt egy autó Kölesdnél, a benne ülő nő meghalt, a férfi túlélte
Teljes szélességében lezárták az utat.
Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense azt írta, a 9-es kilométernél a jármű ismeretlen okból letért az útról, megpördült, fejtetőre állt és kigyulladt. A jármű vezetője ki tudott szállni az autóból, a felesége azonban beszorult az égő járműbe.
A helyszínen teljes szélességében lezárták az utat, a forgalmat a rendőrök a Medina-szőlőhegyi elágazónál, illetve Kölesd központjában elterelik.
