Sírva ébredt egy ikerpár egyik tagja, szaggatottan vette a levegőt, emiatt kórházba szállították 2024. szeptember 10-én. Az édesanyja ment vele a kórházba, amíg az apa a másik ikergyermekkel, a kislánnyal otthon maradt – idézi fel a tragédia éjszakáját a Beol.
Hetven percbe telt újraéleszteni az öt hónapos csecsemőt, az apja szerint leesett az ágyról
A szakértők azonban nem így gondolják.
Azonban a kislány is sírni kezdett, de őt a vádlott nem tudta megnyugtatni, ezért dühös lett és bántalmazta, olyannyira, hogy a csecsemő a klinikai halál állapotába került. A férfi videófelvételeket küldött a feleségének a gyermekről, majd mentőt hívott. Az egészségügyi szakemberek elkezdték az újraélesztést, és mintegy 70 perc után sikerült a csecsemőt visszahozni az életbe. Kritikus állapotban szállították kórházba, azonban a szervezete feladta a küzdelmet.
A férfi azt állította, hogy a gyermek az ágyról esett le, azonban gyermek fején és arcán is sérülések voltak; a kórházban úgy ítélték meg, hogy a sérülések nem származhattak abból, hogy leesett az ágyról. A történteket jelentették a rendőrségnek.
Ők előállították a gyermek édesapját, aki gyanúsítotti kihallgatásán elismerte, hogy bántalmazta a csecsemőt. A férfinak emberölés miatt kell felelnie. Az előkészítő tárgyalást csütörtökön tartják a Gyulai Törvényszéken, a Beol cikkében részletesebben is olvashat arról, hogy pontosan mi vezetett idáig.
