Hetven percbe telt újraéleszteni az öt hónapos csecsemőt, az apja szerint leesett az ágyról

A szakértők azonban nem így gondolják.

Magyar Nemzet
Forrás: Beol2026. 04. 20. 19:01
Sírva ébredt egy ikerpár egyik tagja, szaggatottan vette a levegőt, emiatt kórházba szállították 2024. szeptember 10-én. Az édesanyja ment vele a kórházba, amíg az apa a másik ikergyermekkel, a kislánnyal otthon maradt – idézi fel a tragédia éjszakáját a Beol. 

Azonban a kislány is sírni kezdett, de őt a vádlott nem tudta megnyugtatni, ezért dühös lett és bántalmazta, olyannyira, hogy a csecsemő a klinikai halál állapotába került. A férfi videófelvételeket küldött a feleségének a gyermekről, majd mentőt hívott. Az egészségügyi szakemberek elkezdték az újraélesztést, és mintegy 70 perc után sikerült a csecsemőt visszahozni az életbe. Kritikus állapotban szállították kórházba, azonban a szervezete feladta a küzdelmet.

A férfi azt állította, hogy a gyermek az ágyról esett le, azonban gyermek fején és arcán is sérülések voltak; a kórházban úgy ítélték meg, hogy a sérülések nem származhattak abból, hogy leesett az ágyról. A történteket jelentették a rendőrségnek.

Ők előállították a gyermek édesapját, aki gyanúsítotti kihallgatásán elismerte, hogy bántalmazta a csecsemőt. A férfinak emberölés miatt kell felelnie. Az előkészítő tárgyalást csütörtökön tartják a Gyulai Törvényszéken, a Beol cikkében részletesebben is olvashat arról, hogy pontosan mi vezetett idáig. 

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Minden szava aranyat ér…

Bayer Zsolt avatarja

De kit érdekel itt még az igazság?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
