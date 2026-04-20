Hetven percbe telt újraéleszteni az öt hónapos csecsemőt, az apja szerint leesett az ágyról

A férfi azt állította, hogy a gyermek az ágyról esett le, azonban gyermek fején és arcán is sérülések voltak; a kórházban úgy ítélték meg, hogy a sérülések nem származhattak abból, hogy leesett az ágyról. A történteket jelentették a rendőrségnek.

Ők előállították a gyermek édesapját, aki gyanúsítotti kihallgatásán elismerte, hogy bántalmazta a csecsemőt. A férfinak emberölés miatt kell felelnie. Az előkészítő tárgyalást csütörtökön tartják a Gyulai Törvényszéken, a Beol cikkében részletesebben is olvashat arról, hogy pontosan mi vezetett idáig.