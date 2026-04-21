A rendőrségi hajsza közepén hullott ki a különös csomag az autóból, nagyot néztek, amikor kiderült, mi van benne

A hajsza egyébként nem tartott valami sokáig, a rendőröknek néhány utcával arrébb sikerült megállítani a menekülőket, így kiderült, hogy az autóban egy 19, egy 26 és egy 29 éves férfi utazott.

Gyorsan ki is derült, hogy mire fel a nagy sietség. A két fiatalabb férfi korábban Kecskeméten vásárolt nagyjából 760 gramm kristályt, amelyet Kiskunhalason akartak továbbértékesíteni. Azt gondolták, hogy sikerül kereket oldaniuk, és útközben megszabadulhatnak a terhelő bizonyítéktól, de nem jól gondolták. A 19 és a 26 éves férfit kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki. A 29 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A Baon cikkében a repülő csomagot is megnézheti, mert van róla fotó.