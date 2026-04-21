A rendőrségi hajsza közepén hullott ki a különös csomag az autóból, nagyot néztek, amikor kiderült, mi van benne

Ellenőrizni akartak a rendőrök egy autót Kiskunhalason, de a sofőr nem állt meg, inkább a gázra lépett – írja a Baon. Ez gyanús lett a rendőröknek, így azonnal követték. Útközben a menekülő járműből egy csomag hullott ki az ablakon.
A hajsza egyébként nem tartott valami sokáig, a rendőröknek néhány utcával arrébb sikerült megállítani a menekülőket, így kiderült, hogy az autóban egy 19, egy 26 és egy 29 éves férfi utazott.
Gyorsan ki is derült, hogy mire fel a nagy sietség. A két fiatalabb férfi korábban Kecskeméten vásárolt nagyjából 760 gramm kristályt, amelyet Kiskunhalason akartak továbbértékesíteni. Azt gondolták, hogy sikerül kereket oldaniuk, és útközben megszabadulhatnak a terhelő bizonyítéktól, de nem jól gondolták. A 19 és a 26 éves férfit kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki. A 29 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.
A Baon cikkében a repülő csomagot is megnézheti, mert van róla fotó.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!