Rendkívüli

Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

autócsomagrendőr

A rendőrségi hajsza közepén hullott ki a különös csomag az autóból, nagyot néztek, amikor kiderült, mi van benne

És mennyi.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 14:27
Keszthely, Hungary, August 8, 2024: Side of Hungarian police patrol car. Labeled Rendőrség (police). National civil law enforcement agency of Hungary. Governed by the Interior Ministry rendőrautó 2516031737 illusztráció Pexels
illusztráció
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ellenőrizni akartak a rendőrök egy autót Kiskunhalason, de a sofőr nem állt meg, inkább a gázra lépett – írja a Baon. Ez gyanús lett a rendőröknek, így azonnal követték. Útközben a menekülő járműből egy csomag hullott ki az ablakon.

A hajsza egyébként nem tartott valami sokáig, a rendőröknek néhány utcával arrébb sikerült megállítani a menekülőket, így kiderült, hogy az autóban egy 19, egy 26 és egy 29 éves férfi utazott.

Gyorsan ki is derült, hogy mire fel a nagy sietség. A két fiatalabb férfi korábban Kecskeméten vásárolt nagyjából 760 gramm kristályt, amelyet Kiskunhalason akartak továbbértékesíteni. Azt gondolták, hogy sikerül kereket oldaniuk, és útközben megszabadulhatnak a terhelő bizonyítéktól, de nem jól gondolták.  A 19 és a 26 éves férfit kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki. A 29 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A Baon cikkében a repülő csomagot is megnézheti, mert van róla fotó. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektörténelem

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
