Megszólalt a gyártó, itt az igazság a patkányméreggel szennyezett bébiételekről

2026. 04. 21. 13:15
Visszahívták a boltok polcairól a HiPP „sárgarépa-burgonya” bébiételeket, mert feltehetően patkánymérget tartalmaznak – számolt be korábban az esetről a Magyar Nemzet. 

A Reuters most arról ír, hogy a mérgezés szándékosan történt, igaz, az érintettek között csak három országot sorolnak fel: Ausztriát, Csehországot és Szlovákiát. Az akció a gyártó megkárosítására irányuló kísérlet, és jelenleg egy üveg lehet még a forgalomban, amelyet nem sikerült kiszűrni, ötöt már igen, miután a Spar osztrák szupermarketlánc a hétvégén sürgős termékvisszahívást hirdetett.

A rendőrség feltételezése szerint az az egy szennyezett üveg Ausztriában lehet forgalomban. Az osztrák rendőrség szombati közlése szerint a megtalált öt üvegben valóban volt patkányméreg. 

„A HiPP zsarolási kísérlet áldozata” – közölte a német cég, amely azt állítja, hogy üzenetben zsarolták meg őket. Hozzáfűzték, az üvegeket manipulálták, de méregről nem tettek említést. 

Az osztrák hatóságok figyelmeztették a fogyasztókat és elmondták azt is, hogy mérgezett bébiételt tartalmazó üvegek aljára egy fehér, piros körrel ellátott matricát ragasztottak, és az üvegeket korábban már felnyitották. Tehát, felbontáskor nem hallani a szokásos pattanó hangot, amikor a kupakot leveszik az üvegről. 

Továbbá azt is közölték, hogy az ingolstadti rendőrség az ingolstadti ügyészség felügyelete alatt nyomozást folytat ismeretlen személyek ellen, akiket a HiPP bébiétel-gyártó ellen zsarolási kísérlettel gyanúsítanak. További részleteket nem közöltek, de azt mondták, hogy minden szükséges intézkedést megtettek, miután a látókörükbe került a feltételezett elkövetők április 16-i üzenete. 

Az osztrák Die Presse nevű lap úgy értesült hétfőn, hogy március 27-én érkezett egy e-mail a HiPP-nek, amelyben április 2-ig adtak határidőt kettőmillió euró kifizetésére, és ha ez nem történik meg, két üveg bébiételt mérgeznek meg három konkrét szupermarketben Csehországban, Szlovákiában és Ausztriában.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
