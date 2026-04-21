Visszahívták a boltok polcairól a HiPP „sárgarépa-burgonya” bébiételeket, mert feltehetően patkánymérget tartalmaznak – számolt be korábban az esetről a Magyar Nemzet.
Megszólalt a gyártó, itt az igazság a patkányméreggel szennyezett bébiételekről
Kiderült az is, hogy miről lehet felismerni az üveget, amelyben mérgezett táp van.
A Reuters most arról ír, hogy a mérgezés szándékosan történt, igaz, az érintettek között csak három országot sorolnak fel: Ausztriát, Csehországot és Szlovákiát. Az akció a gyártó megkárosítására irányuló kísérlet, és jelenleg egy üveg lehet még a forgalomban, amelyet nem sikerült kiszűrni, ötöt már igen, miután a Spar osztrák szupermarketlánc a hétvégén sürgős termékvisszahívást hirdetett.
A rendőrség feltételezése szerint az az egy szennyezett üveg Ausztriában lehet forgalomban. Az osztrák rendőrség szombati közlése szerint a megtalált öt üvegben valóban volt patkányméreg.
„A HiPP zsarolási kísérlet áldozata” – közölte a német cég, amely azt állítja, hogy üzenetben zsarolták meg őket. Hozzáfűzték, az üvegeket manipulálták, de méregről nem tettek említést.
Az osztrák hatóságok figyelmeztették a fogyasztókat és elmondták azt is, hogy mérgezett bébiételt tartalmazó üvegek aljára egy fehér, piros körrel ellátott matricát ragasztottak, és az üvegeket korábban már felnyitották. Tehát, felbontáskor nem hallani a szokásos pattanó hangot, amikor a kupakot leveszik az üvegről.
Továbbá azt is közölték, hogy az ingolstadti rendőrség az ingolstadti ügyészség felügyelete alatt nyomozást folytat ismeretlen személyek ellen, akiket a HiPP bébiétel-gyártó ellen zsarolási kísérlettel gyanúsítanak. További részleteket nem közöltek, de azt mondták, hogy minden szükséges intézkedést megtettek, miután a látókörükbe került a feltételezett elkövetők április 16-i üzenete.
Az osztrák Die Presse nevű lap úgy értesült hétfőn, hogy március 27-én érkezett egy e-mail a HiPP-nek, amelyben április 2-ig adtak határidőt kettőmillió euró kifizetésére, és ha ez nem történik meg, két üveg bébiételt mérgeznek meg három konkrét szupermarketben Csehországban, Szlovákiában és Ausztriában.
