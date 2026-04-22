miniszterelnöktiszaRuff BálintminiszterelnökségMagyar Péter

Újabb két minisztert nevezett meg Magyar Péter

Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, kikre bízza a tisztségeket.

Munkatársunktól
2026. 04. 22. 12:02
Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kértem fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálintot bízom meg – jelentette be a közösségi oldalán Magyar Péter. A leendő miniszterelnök közölte: Lőrincz Viktória a Somogy 01-es választókerületben nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot, miközben a kampány során bebizonyította, hogy kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas hazafi, akinek korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai sokat segítenek majd abban, hogy ezt a kiemelt jelentőségű minisztériumot méltóképpen vezethesse. 

A Tisza Párt elnöke Ruff Bálinttal kapcsolatban elmondta: a nevét a magyar nyilvánosság elsősorban a közéleti tevékenysége miatt ismeri, de kiterjedt közigazgatási tapasztalata is van. – Az elmúlt években közéleti megszólalásaival nemcsak széles látókörűségét, hanem kérlelhetetlenségét és felelősségtudatát is bizonyította. Magyarországnak pedig hatalmas szüksége van erre – fogalmazott Magyar Péter.

 

Borítókép: Ruff Bálint, Magyar Péter és Lőrincz Viktória (Forrás: Facebook)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
