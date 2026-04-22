Újabb két minisztert nevezett meg Magyar Péter

Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kértem fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálintot bízom meg – jelentette be a közösségi oldalán Magyar Péter. A leendő miniszterelnök közölte: Lőrincz Viktória a Somogy 01-es választókerületben nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot, miközben a kampány során bebizonyította, hogy kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas hazafi, akinek korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai sokat segítenek majd abban, hogy ezt a kiemelt jelentőségű minisztériumot méltóképpen vezethesse.

A Tisza Párt elnöke Ruff Bálinttal kapcsolatban elmondta: a nevét a magyar nyilvánosság elsősorban a közéleti tevékenysége miatt ismeri, de kiterjedt közigazgatási tapasztalata is van. – Az elmúlt években közéleti megszólalásaival nemcsak széles látókörűségét, hanem kérlelhetetlenségét és felelősségtudatát is bizonyította. Magyarországnak pedig hatalmas szüksége van erre – fogalmazott Magyar Péter.