Magyarország a kivétel, miközben az Európai Unióban nőttek az üzemanyagárak

Idén márciusban az üzemanyagok és kenőanyagok ára az Európai Unióban 12,9 százalékkal emelkedett 2025 márciusához képest. Szinte minden uniós országban áremelkedés volt tapasztalható 2025 márciusához képest. A legnagyobb áremelkedést Németországban (+19,8 százalék), Romániában (+19,6 százalék), Hollandiában (+18,8 százalék), Lettországban (+18,5 százalék) és Ausztriában (+17,2 százalék) regisztrálták. Magyarországon és Szlovéniában az árak 2,7 százalékkal, illetve 5,9 százalékkal csökkentek 2025 márciusához képest, azonban 2026 februárjához képest a csökkenés nem volt ilyen mértékű – számolt be az Eurostat.

Üzemanyagárak alakulása az Európai Unióban. Forrás: Eurostat

Emelkedtek az üzemanyagárak

Az Európai Unióban a dízel- és benzinárakat tekintve 2026 márciusában a dízel ára 19,8 százalékkal, a benziné pedig 9,4 százalékkal emelkedett 2025 márciusához képest. Havi szinten a fogyasztók a dízel árának 19,1 százalékos, a benzin árának pedig 10,6 százalékos emelkedését tapasztalták 2026 februárjához képest.

Mindkét üzemanyagtípus ára az összes uniós tagállamban emelkedett 2026 februárja és márciusa között. A dízel esetében a legnagyobb növekedés Csehországban és Svédországban (mindkettő +27,6 százalék), Észtországban (+26,8 százalék), Lettországban (+25,4 százalék), Belgiumban (+25,2 százalék) és Hollandiában (+25,1 százalék) volt tapasztalható, míg a legalacsonyabb növekedés Szlovéniában (+2,9 százalék), Szlovákiában és Magyarországon (mindkettő hét százalék) volt tapasztalható. Az összes többi európai uniós tagállamban tíz százalék feletti emelkedés volt tapasztalható.

Az uniós országok között a benzinárak emelkedése nem volt olyan magas, mint a gázolajé. Belgiumban +15,1 százalék, Svédországban +15 százalék, Ausztriában +14,8 százalék, Csehországban +14,6 százalék, Észtországban és Litvániában pedig +14,2 százalék volt. A legalacsonyabb havi áremelkedést ismét Szlovéniában (+2,4 százalék), Szlovákiában (+3,8 százalék), Magyarországon (+4,7 százalék), valamint Olaszországban (+4,8 százalék) regisztrálták.