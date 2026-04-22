Magyarország a kivétel, miközben az Európai Unióban nőttek az üzemanyagárak

Idén februárig az Európai Unióban a személyszállításhoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára általánosságban csökkent, mind az uniós átlagot, mind a legtöbb uniós országot tekintve. Márciusban azonban jelentősen emelkedett. Mutatjuk, hol drágult a legjobban az üzemanyag az unióban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 10:17
Március végére a benzin ára a védett árnak köszönhetően az egész régiót tekintve Magyarországon volt legalacsonyabb Fotó: Székelyhidi Balázs
Idén márciusban az üzemanyagok és kenőanyagok ára az Európai Unióban 12,9 százalékkal emelkedett 2025 márciusához képest. Szinte minden uniós országban áremelkedés volt tapasztalható 2025 márciusához képest. A legnagyobb áremelkedést Németországban (+19,8 százalék), Romániában (+19,6 százalék), Hollandiában (+18,8 százalék), Lettországban (+18,5 százalék) és Ausztriában (+17,2 százalék) regisztrálták. Magyarországon és Szlovéniában az árak 2,7 százalékkal, illetve 5,9 százalékkal csökkentek 2025 márciusához képest, azonban 2026 februárjához képest a csökkenés nem volt ilyen mértékű – számolt be az Eurostat.

Üzemanyag árak alakulása az Európai Unióban
Üzemanyagárak alakulása az Európai Unióban. Forrás: Eurostat

Emelkedtek az üzemanyagárak

Az Európai Unióban a dízel- és benzinárakat tekintve 2026 márciusában a dízel ára 19,8 százalékkal, a benziné pedig 9,4 százalékkal emelkedett 2025 márciusához képest. Havi szinten a fogyasztók a dízel árának 19,1 százalékos, a benzin árának pedig 10,6 százalékos emelkedését tapasztalták 2026 februárjához képest.

Mindkét üzemanyagtípus ára az összes uniós tagállamban emelkedett 2026 februárja és márciusa között. A dízel esetében a legnagyobb növekedés Csehországban és Svédországban (mindkettő +27,6 százalék), Észtországban (+26,8 százalék), Lettországban (+25,4 százalék), Belgiumban (+25,2 százalék) és Hollandiában (+25,1 százalék) volt tapasztalható, míg a legalacsonyabb növekedés Szlovéniában (+2,9 százalék), Szlovákiában és Magyarországon (mindkettő hét százalék) volt tapasztalható. Az összes többi európai uniós tagállamban tíz százalék feletti emelkedés volt tapasztalható.

Az uniós országok között a benzinárak emelkedése nem volt olyan magas, mint a gázolajé. Belgiumban +15,1 százalék, Svédországban +15 százalék, Ausztriában +14,8 százalék, Csehországban +14,6 százalék, Észtországban és Litvániában pedig +14,2 százalék volt. A legalacsonyabb havi áremelkedést ismét Szlovéniában (+2,4 százalék), Szlovákiában (+3,8 százalék), Magyarországon (+4,7 százalék), valamint Olaszországban (+4,8 százalék) regisztrálták.

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza Párt

Magyar Péter képviselője videóban mutatta meg, hogyan kell kilőni a jobboldali sajtósokat

Odrobina Kristóf avatarja

Készüljünk fel, ilyen világot teremtett a Tisza Párt hergelése.

