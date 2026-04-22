Jobb, ha gyanakszik, ha mostanában kap sms-t a rendőrségtől

Egy nőnek több mint 150 ezer forintja bánta az ügyet.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 04. 22. 12:42
illusztráció Forrás: Shuttertsock
Csalás bűntett gyanúja miatt folytat nyomozást az Encsi Rendőrkapitányság – írja a rendőrségi portál. Egy ismeretlen április 14-én egy göncruszkai asszonynak küldött sms-t, amelyben az szerepelt, hogy a rendőrség gyorshajtás miatt kétezer forint összegű bírságot szabott ki rá. 

Az üzenet egy hivatkozást is tartalmazott, amely egy online felületre irányította a címzettet. A nő a linkre kattintott, majd az ott megjelenő oldalon megadta bankkártyaadatait. Később a csaló a megszerzett adatok felhasználásával jogosulatlan tranzakciókat hajtott végre az asszony számláján, így összesen 165 746 forinttal károsította meg. 

A rendőrök arra kérik a lakosságot, hogy ismeretlen forrásból származó linkekre ne kattintsanak, és semmilyen körülmények között ne adják meg bankkártya- vagy egyéb bizalmas adataikat ilyen felületeken, emellett felhívták a figyelmet arra is, hogy a rendőrség soha nem küld sms-t semmilyen bírságról!

 

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
