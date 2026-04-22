Csalás bűntett gyanúja miatt folytat nyomozást az Encsi Rendőrkapitányság – írja a rendőrségi portál. Egy ismeretlen április 14-én egy göncruszkai asszonynak küldött sms-t, amelyben az szerepelt, hogy a rendőrség gyorshajtás miatt kétezer forint összegű bírságot szabott ki rá.
Jobb, ha gyanakszik, ha mostanában kap sms-t a rendőrségtől
Egy nőnek több mint 150 ezer forintja bánta az ügyet.
Az üzenet egy hivatkozást is tartalmazott, amely egy online felületre irányította a címzettet. A nő a linkre kattintott, majd az ott megjelenő oldalon megadta bankkártyaadatait. Később a csaló a megszerzett adatok felhasználásával jogosulatlan tranzakciókat hajtott végre az asszony számláján, így összesen 165 746 forinttal károsította meg.
A rendőrök arra kérik a lakosságot, hogy ismeretlen forrásból származó linkekre ne kattintsanak, és semmilyen körülmények között ne adják meg bankkártya- vagy egyéb bizalmas adataikat ilyen felületeken, emellett felhívták a figyelmet arra is, hogy a rendőrség soha nem küld sms-t semmilyen bírságról!
