Jogerős a zagyvarékasi gyilkos büntetése, aki kegyetlenül végzett idős áldozatával

Perújítást követően jogerősen tizenöt év fegyházbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla szerdán egy férfit, aki meggyilkolt egy idős asszonyt 2018 nyarán a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Zagyvarékason.

A táblabíróság a jelenleg 36 éves férfit a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek. A vádlott legkorábban a büntetés letöltésének kétharmada után bocsátható feltételes szabadságra.

2018 júliusa előtt a vádlott drogfogyasztás miatt többször konfliktusba került a szüleivel, emiatt több éjszakát az utcán és egy elhagyatott házban töltött. Ha szer hatása alatt állt, gyakran Zagyvarékas utcáit rótta. 2018. július 1-jén este így jutott el a 83 éves, idős asszony házához, amelynek kerítésén egy almaárusításról szóló felhívás volt kifüggesztve.

A férfi becsengetett az otthonában is bottal járó sértetthez, aki beengedte. A házban azonban ismeretlen okból konfliktusba kerültek egymással, erre a férfi kést ragadott, és többször megszúrta a nyakán és a hasán az asszonyt.

Az idős nő a szúrások következtében a helyszínen életét vesztette. Az asszony holttestét másnap reggel egy ételkihordó találta meg.

A férfira akkor terelődött rá a gyanú, amikor az idős asszony házának egy udvari ablakpárkányán találtak egy takarót, ami a térfigyelő kamerák felvételei alapján a vádlottnál volt, úton a ház felé. A vádlott sem a nyomozás során, sem a bíróság előtt nem tett vallomást, de észrevételeiben mindvégig következetesen tagadta a bűncselekmény elkövetését.

Az ügyben 2021-ben első fokon a Szolnoki Törvényszék, majd jogerősen 2022-ben a Szegedi Ítélőtábla felmentő ítéletet hozott, mert kétséget kizáró módon nem volt megállapítható, hogy a bűncselekményt a vádlott követte el.

A fordulat

A felmentő ítéletet követően azonban egy tanú vallomása, az áldozaton talált DNS-minták még átfogóbb elemzése, az ablakpárkányra terített takaróról vett minták vizsgálata, valamint a házban történtek modellezése alapján 2024-ben perújítást kezdeményeztek.