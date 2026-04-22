internetes csalásszegedi törvényszékcsongrád - csanád vármegyei főügyészség

Banki dolgozónak adták ki magukat az internetes csalók, most a törvény előtt felelnek

Internetes csalásokra szakosodott bűnszervezet tagjai ellen emelt vádat a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség. A banki csalásokra szakosodott ukrán férfi és társai több mint száz áldozatot károsítottak meg.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 22. 11:11
 Egy internetes csalásokra szakosodott bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat Szegeden, a csoport több száz millió forint kárt okozott banki ügyfeleknek – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője szerdán.

A judge’s gavel used in court to signal rulings, maintain order, and symbolize judicial authority and justice.
A törvényszék 49 vádlott büntetőjogi felelősségéről fog dönteni. Fotó: Shutterstock

Grósz Tamás közölte, a vád szerint egy ukrán férfi és több társa 2023-ban egy csalásokra, internetes csalásokra szakosodott bűnözői csoportot hozott létre. A tettesek jellemzően magukat pénzintézeti dolgozónak kiadva hívták fel a sértetteket, majd rávették őket arra, hogy távoli elérést biztosító programokat telepítsenek informatikai eszközeikre. Az elkövetők így hozzájutottak a sértettek folyószámlájához.

A csoport tagjainak célja az volt, hogy a bűncselekményekből származó vagyon eredetét pénzügyi tranzakciók végrehajtásával leplezzék.

A bűnszervezet több mint száz sértettet károsított meg, nekik több száz millió forint kárt okozva.

A főügyészség az elkövetőket bűnszervezetben elkövetett pénzmosás bűntettével és más bűncselekmények elkövetésével vádolja, több terhelttel egyezséget kötött, mely alapján velük szemben hat és fél év, valamint egy év négy hónap közötti szabadságvesztés kiszabását indítványozza.

A Szegedi Törvényszék 49 vádlott büntetőjogi felelősségéről fog dönteni – tudatta az ügyész.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
