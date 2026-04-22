Rendőrök lepték el az óvodát Nógrádban, egész napos szünetet rendeltek el az intézményben

Kedd éjszaka ismeretlen elkövető tört be a Nógrádkövesdi Csicsergő Óvoda épületébe – közölte a település polgármestere a község Facebook-oldalán. Sinkó Attila hozzáfűzte, az esetet szerda reggel észlelték, és haladéktalanul értesítették a hatóságokat. Szerdán az óvodában a nevelési-oktatási tevékenység szünetel és az ételkészítés sem biztosított.

Az eset körülményeinek tisztázása érdekében a hatóságok teljes körű vizsgálatot folytatnak. A polgármester egy kéréssel fordul a lakossághoz, erről bővebben a Nool cikkében olvashat.