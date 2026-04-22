Jelenleg is nagy erőkkel helyszínelnek a rendőrök a nógrádkövesdi óvodában – írja a Nool. A mai nap tehát szünetel a nevelési-oktatási tevékenység az intézményben.
Rendőrök lepték el az óvodát Nógrádban, egész napos szünetet rendeltek el az intézményben
Helyszínelnek.
Kedd éjszaka ismeretlen elkövető tört be a Nógrádkövesdi Csicsergő Óvoda épületébe – közölte a település polgármestere a község Facebook-oldalán. Sinkó Attila hozzáfűzte, az esetet szerda reggel észlelték, és haladéktalanul értesítették a hatóságokat. Szerdán az óvodában a nevelési-oktatási tevékenység szünetel és az ételkészítés sem biztosított.
Az eset körülményeinek tisztázása érdekében a hatóságok teljes körű vizsgálatot folytatnak. A polgármester egy kéréssel fordul a lakossághoz, erről bővebben a Nool cikkében olvashat.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
