Fiatal jégkorongozót gázolt halálra a villamos

Forrás: Paraméter2026. 04. 22. 15:02
Halálra gázolt a villamos egy fiatalt hétfőn reggel Pozsonyban – adta hírül a Paraméter. A portál információi szerint a 16 éves Jarko tehetséges jégkorongozó volt.

A fiatal görkorcsolyával haladt, amikor a piros jelzés ellenére a sínekre lépett a Jantárová és Jasovská utca kereszteződésénél. A villamos vezetője már nem tudott megállni. A fiú súlyos sérülésekkel került kórházba, miután a mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és a sérültet intenzív ellátásban részesítették. A sportoló szervezete azonban a küzdelmet kedden elvesztette.

A fiatal családjának a pozsonyi Slovan szurkolói csoport gyűjtést indított. A rendőrség arra kérte a gyalogosokat, hogy zebrán való átkeléskor mindig legyenek figyelmesek, ne használjanak telefont vagy fülhallgatót, és minden esetben győződjenek meg a biztonságos áthaladásról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

