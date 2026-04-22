Halálra gázolt a villamos egy fiatalt hétfőn reggel Pozsonyban – adta hírül a Paraméter. A portál információi szerint a 16 éves Jarko tehetséges jégkorongozó volt.
Fiatal jégkorongozót gázolt halálra a villamos
Előtte volt az élet.
A fiatal görkorcsolyával haladt, amikor a piros jelzés ellenére a sínekre lépett a Jantárová és Jasovská utca kereszteződésénél. A villamos vezetője már nem tudott megállni. A fiú súlyos sérülésekkel került kórházba, miután a mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és a sérültet intenzív ellátásban részesítették. A sportoló szervezete azonban a küzdelmet kedden elvesztette.
A fiatal családjának a pozsonyi Slovan szurkolói csoport gyűjtést indított. A rendőrség arra kérte a gyalogosokat, hogy zebrán való átkeléskor mindig legyenek figyelmesek, ne használjanak telefont vagy fülhallgatót, és minden esetben győződjenek meg a biztonságos áthaladásról.
