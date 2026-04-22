Eljárást folytat a Komlói Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya az ismeretlen helyen tartózkodó Rózsavölgyi Leonárdó ügyében – adta hírül a rendőrségi portál.
Tizenegy éves kisfiút keres a rendőrség, itt a fotója
Sötétkék melegítőszett volt rajta, amikor eltűnt.
A 11 éves fiú április 3-án engedély nélkül távozott vázsnoki otthonából, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű. Amikor eltűnt, sportcipőt és sötétkék melegítőszettet viselt.
A Komlói Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható fiút felismeri vagy a jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívón!
