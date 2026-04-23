pénzindóház térendomus parkolórendőr

Békésen üldögélt egyedül a Domus parkolóban a férfi, hajnalban a rendőrök szedték össze

Hatvanezer forintja és az egészsége bánja azt a hajnalt.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 04. 23. 12:23
A rendőrök azonosították az elkövetéssel gyanúsítható férfiakat, és két órán belül a pécsi Indóház téren el is fogták őket. A 43 éves férfit és 18 éves nevelt fiát előállították, majd kihallgatták őket gyanúsítottként.

Egyikőjük elmondta, hogy a városban italoztak, a pénzük azonban elfogyott. Ekkor vették észre a Domus parkolóban egyedül ülő férfit. Odamentek hozzá és pénz kértek tőle. Aprót adott nekik, de ezt kevesellték, ezért ütni kezdték, majd elvették a maradék pénzét is. Ezután elmentek egy közeli dohányboltba, vettek sört és mézes barackpálinkát, de épphogy csak megitták, már jöttek is a rendőrök.

A párost őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat. Rablás elkövetése miatt nyomoz ellenük a Pécsi Rendőrkapitányság.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
