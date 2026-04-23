Békésen üldögélt egyedül a Domus parkolóban a férfi, hajnalban a rendőrök szedték össze

A rendőrök azonosították az elkövetéssel gyanúsítható férfiakat, és két órán belül a pécsi Indóház téren el is fogták őket. A 43 éves férfit és 18 éves nevelt fiát előállították, majd kihallgatták őket gyanúsítottként.

Egyikőjük elmondta, hogy a városban italoztak, a pénzük azonban elfogyott. Ekkor vették észre a Domus parkolóban egyedül ülő férfit. Odamentek hozzá és pénz kértek tőle. Aprót adott nekik, de ezt kevesellték, ezért ütni kezdték, majd elvették a maradék pénzét is. Ezután elmentek egy közeli dohányboltba, vettek sört és mézes barackpálinkát, de épphogy csak megitták, már jöttek is a rendőrök.