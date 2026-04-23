49 éve száguld a mélyűrben a Voyager–1: próbálják életben tartani

A NASA Big Bang stratégiája a Voyager túlélésére

Az űrügynökség jelenleg egy ambiciózus energiatakarékossági tervet, a Big Banget készíti elő a Voyager üzemidejének meghosszabbítására. A terv magában foglalja számos fedélzeti alkatrész összehangolt átkonfigurálását.

Az a cél, hogy a lehető legjobban kihasználják a rendelkezésre álló maradék energiát, s az eszköz megfelelő hőmérsékleten legyen, elkerüljék az üzemanyagvezetékek befagyását. Az új eljárást 2026 májusában és júniusában tesztelik a Voyager–2-n, és ha sikerrel jár, legkorábban 2026 júliusában alkalmazzák hasonlóan a Voyager–1-en is.

Az ilyen rendkívül nagy távolságra jutó autonóm szondák üzemeltetése logisztikai kihívásokkal jár: a Voyager–1 jelenleg csaknem 23 fényórára van a Földtől, így a földi irányítástól kiadott minden parancs egy teljes napot „utazik” a szondához – majd ugyanannyi idő, mire a visszaigazolás megérkezik a Földre.