voyager – 1nasabig bangűrűrszonda

49 éve száguld a mélyűrben a Voyager–1: próbálják életben tartani

2012 óta halad a csillagközi térben az egyetlen emberi tárgy, amelyik ilyen messzire jutott.

Bíró Zoltán István
2026. 04. 23. 13:45
Képünk illusztráció Forrás: Shutterstock AI
A NASA Big Bang stratégiája a Voyager túlélésére

Az űrügynökség jelenleg egy ambiciózus energiatakarékossági tervet, a Big Banget készíti elő a Voyager üzemidejének meghosszabbítására. A terv magában foglalja számos fedélzeti alkatrész összehangolt átkonfigurálását.

Az a cél, hogy a lehető legjobban kihasználják a rendelkezésre álló maradék energiát, s az eszköz megfelelő hőmérsékleten legyen, elkerüljék az üzemanyagvezetékek befagyását. Az új eljárást 2026 májusában és júniusában tesztelik a Voyager–2-n, és ha sikerrel jár, legkorábban 2026 júliusában alkalmazzák hasonlóan a Voyager–1-en is.

Az ilyen rendkívül nagy távolságra jutó autonóm szondák üzemeltetése logisztikai kihívásokkal jár: a Voyager–1 jelenleg csaknem 23 fényórára van a Földtől, így a földi irányítástól kiadott minden parancs egy teljes napot „utazik” a szondához – majd ugyanannyi idő, mire a visszaigazolás megérkezik a Földre.

