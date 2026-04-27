magyarországkavicsos - tóikonikus gúnárhattyú

Hidegvérrel gyilkolták meg a csepeli Kavicsos-tó ikonikus gúnárát, Gáspárt

„Gáspár ügyét mi biztosan nem fogjuk elengedni egy sajnálom szóra!” – szögezték le.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 04. 27. 14:16
illusztráció Fotó: Georgi Licovszki Forrás: MTI/EPA
„A héten egy védencüket, Gáspárt, a csepeli Kavicsos-tó ikonikus gúnár hattyúját pusztította el egy férfi, mert régóta idegesítette az állat. Közvetlen közelről mészárolta le egy légpuskával, miközben a szemtanúk előtt csipetnyi megbánást sem mutatott” – fűzték hozzá és jelezték azt is, hogy a nagy bátorság addig tartott, amíg kiderült, hogy mit tett, és megjelent a rendőrség a tónál. 

Akkor persze beismerte. Sajnálja

– fogalmaztak. Erre a sajnálatra a bejegyzés írója azzal reagált, hogy ő is sajnálja. „Én is sajnálom a madaramat, amit gondosan ápoltam és szerettem. Életem munkáját, amit napról napra bizonyos egyének, magukat törvényeken felülinek gondolva a sárba tipornak. Magyarország egy természeti értékét, egy védett madarát, egy érző lényt, akinek párja tojásokon ül” – írták. 

Azzal folytatták, hogy egy ilyen embernek nincs helye a társadalomban úgy, ahogy a műmegbánásának sincs, így abban reménykednek, hogy a férfi letöltendő börtönbüntetést kap. „Gáspár ügyét mi biztosan nem fogjuk »elengedni« egy sajnálom szóra!” – szögezték le a bejegyzés végén. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
