Megdőlt a fővárosi szélrekord, kellemetlen napok jönnek az idilli tavasz érkezése előtt

Április 26-án szeles napra ébredtek a budapestiek, ugyanis a reggeli órákban Budapest János-hegy meteorológiai állomáson óránként 80 kilométeres széllökést mértek, ezzel pedig megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi legnagyobb széllökés rekordja – fejtegették. Korábban ezen a napon egyébként 2019-ben Budapest Ferihegy állomáson mértek óránkénti 76 kilométeres széllökést.

Közben a Köpönyeg arról számol be, hogy a hét első felében alapvetően nyugodtabb idő jön a vasárnapinál, de ne tegye el a kabátot, mert a levegő továbbra is hideg marad. Napközben többfelé kisüt a nap, délutánonként kellemes idő lesz, de reggelente még mindig sok helyen kell majd kabát. A fagyzugos területeken újra megjelenhetnek a gyenge fagyok.