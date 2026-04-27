Megdőlt a fővárosi szélrekord, kellemetlen napok jönnek az idilli tavasz érkezése előtt

Napra pontosan tudni, hogy mikor jön a felmelegedés.

Magyar Nemzet
Forrás: Köpönyeg, MTI2026. 04. 27. 13:30
illusztráció Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Április 26-án szeles napra ébredtek a budapestiek, ugyanis a reggeli órákban Budapest János-hegy meteorológiai állomáson óránként 80 kilométeres széllökést mértek, ezzel pedig megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi legnagyobb széllökés rekordja – fejtegették. Korábban ezen a napon egyébként 2019-ben Budapest Ferihegy állomáson mértek óránkénti 76 kilométeres széllökést.

Közben a Köpönyeg arról számol be, hogy a hét első felében alapvetően nyugodtabb idő jön a vasárnapinál, de ne tegye el a kabátot, mert a levegő továbbra is hideg marad. Napközben többfelé kisüt a nap, délutánonként kellemes idő lesz, de reggelente még mindig sok helyen kell majd kabát. A fagyzugos területeken újra megjelenhetnek a gyenge fagyok.

A hét közepére megint változik az idő. Több felhőre kell számítani, főleg a Dunántúl és a délnyugati országrészen, ezeken a helyeken gyenge eső vagy zápor sem kizárt. Az ilyenkor szokatlanul hűvös idő marad, a hőmérséklet fokokkal az ilyenkor megszokott értékek alatt alakul, a tavasz még mindig szélsőségesebb arcát mutatja.

 

A május 1-je hozhat egy kisebb fordulatot az időjárásban. A hosszú hétvégén felmelegedés kezdődik. A jelenlegi adatok szerint a hónap első napja többnyire napos, száraz időt hozhat. Napközben inkább friss, mint fülledt tavaszi idő valószínű. Az előrejelzések szerint aznap felmelegedés kezdődik, így, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni arra, hogy elpakolhassuk a kabátokat. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
