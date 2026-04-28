olajválságNémetországBarátság kőolajvezeték

Németország májustól nem kap kazah olajat

A kazah energiaügyi tárca jelzései alapján drasztikus fordulat áll be a német energiabiztonságban, május elsejétől nem érkezik hozzájuk olaj a Barátság vezeték északi ágán. Az orosz fél technikai fennakadásokra hivatkozik, Kazahsztán pedig nem várt a megoldásra, hanem átirányította az exportját a tengeri kikötők felé.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 15:30
Friedrich Merz német kancellár Fotó: FEDERICO GAMBARINI Forrás: DPA
A kazah döntés érzékenyen érinti majd a német schwedti PCK finomítót, ugyanis ez a létesítmény az olajszükségletének mintegy 17 százalékát kazah forrásból fedezte. Kazahsztán tavaly összesen 2,15 millió tonna kőolajat exportált Németországba a Barátság vezetéken keresztül. A kiesés tovább súlyosbíthatja Németország üzemanyag-ellátási problémáit. Hortay Olivér, a Századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője a közösségi oldalán reagált a hírre, miszerint 

Kazahsztán bejelentette, hogy a Barátság vezeték északi ágának leállása miatt kieső német piac helyett új vevőket talált.

Százezer tonna kőolaj a Balti-tenger melletti Uszt-Luga kikötőjébe kerül, további 160 ezer tonnát pedig a Kaszpi Csővezeték Konzorcium fekete-tengeri terminálján keresztül értékesítenek.

 

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu