Németország májustól nem kap kazah olajat

A kazah döntés érzékenyen érinti majd a német schwedti PCK finomítót, ugyanis ez a létesítmény az olajszükségletének mintegy 17 százalékát kazah forrásból fedezte. Kazahsztán tavaly összesen 2,15 millió tonna kőolajat exportált Németországba a Barátság vezetéken keresztül. A kiesés tovább súlyosbíthatja Németország üzemanyag-ellátási problémáit. Hortay Olivér, a Századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője a közösségi oldalán reagált a hírre, miszerint

Kazahsztán bejelentette, hogy a Barátság vezeték északi ágának leállása miatt kieső német piac helyett új vevőket talált.

Százezer tonna kőolaj a Balti-tenger melletti Uszt-Luga kikötőjébe kerül, további 160 ezer tonnát pedig a Kaszpi Csővezeték Konzorcium fekete-tengeri terminálján keresztül értékesítenek.