Angliában Gera Zoltán óta nem történt ilyen magyar futballistával

Hamarosan újabb magyar futballista kaphatja meg csapata szurkolóinak elismerését, hiszen Szoboszlai Dominik jó eséllyel az Év játékosa lehet Liverpoolban. A Vörösök drukkerei eddig őt választották meg a legtöbb meccs után a legjobbnak, így kinéz neki az idény végi elismerés is. Sőt, a korábbi angol válogatott legenda, Stuart Pierce szerint Szoboszlainak arra is esélye van, hogy a Premier League Év játékosa legyen.

Callum Styles minden menedzser álma, apaként is helytáll

Visszatérve Callum Stylesra, a 26 éves játékosról az edzője, James Morrison ódákat zengett a WBA honlapján a díjai kapcsán.

– Egyénileg nagyon jó idénye volt. Balhátvédként játszott, de amikor szükség volt rá, a középpályán is beugrott. Válogatott játékos, és talán minden edző álma. Végigrobotolja a bal oldalt, rendkívül harcias védekezésben, jó az egy az egy elleni helyzetekben, és minden héten bevethető, mert sosem sérült.

Az edző hozzátette, hogy Stylesnak „a pályán kívül is jó éve volt, hiszen apa lett”. Nagyra értékeli, hogy a nehéz időszakokban is példát mutatott.

– Ez megmutatja, milyen személyiség – mondta róla Morrison. – Az embert a nehéz helyzetekben ítélik meg aszerint, hogy hogyan jön ki belőlük. Ő két teljesen megérdemelt díjjal került ki ezekből. Ő Mr. Következetes. Szerintem még jobb lehet, és ezt is várjuk tőle.