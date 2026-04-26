Angliában Gera Zoltán óta nem történt ilyen magyar futballistával

Callum Styles lett az Év játékosa a West Bromwich Albion csapatánál. Egyszerre két díjat is besöpört a magyar válogatott futballista, mert a szurkolók és a játékostársak is őt látták a legjobbnak. Legutóbb Gera Zoltán volt magyarként a klubjánál az Év játékosa Angliában. Callum Styles az edzője szerint minden menedzser álma – a példáját Szoboszlai Dominik is követheti Liverpoolban.

2026. 04. 26. 10:44
Hamarosan újabb magyar futballista kaphatja meg csapata szurkolóinak elismerését, hiszen Szoboszlai Dominik jó eséllyel az Év játékosa lehet Liverpoolban. A Vörösök drukkerei eddig őt választották meg a legtöbb meccs után a legjobbnak, így kinéz neki az idény végi elismerés is. Sőt, a korábbi angol válogatott legenda, Stuart Pierce szerint Szoboszlainak arra is esélye van, hogy a Premier League Év játékosa legyen.

Callum Styles minden menedzser álma, apaként is helytáll

Visszatérve Callum Stylesra, a 26 éves játékosról az edzője, James Morrison ódákat zengett a WBA honlapján a díjai kapcsán.

– Egyénileg nagyon jó idénye volt. Balhátvédként játszott, de amikor szükség volt rá, a középpályán is beugrott. Válogatott játékos, és talán minden edző álma. Végigrobotolja a bal oldalt, rendkívül harcias védekezésben, jó az egy az egy elleni helyzetekben, és minden héten bevethető, mert sosem sérült.

Az edző hozzátette, hogy Stylesnak „a pályán kívül is jó éve volt, hiszen apa lett”. Nagyra értékeli, hogy a nehéz időszakokban is példát mutatott.

– Ez megmutatja, milyen személyiség – mondta róla Morrison. – Az embert a nehéz helyzetekben ítélik meg aszerint, hogy hogyan jön ki belőlük. Ő két teljesen megérdemelt díjjal került ki ezekből. Ő Mr. Következetes. Szerintem még jobb lehet, és ezt is várjuk tőle.

Styles tehát becenevet kapott a WBA-nál, amivel egy újabb párhuzam jött létre Gera Zoltánnal, akit Magical Magyarnak, vagyis Mágikus Magyarnak nevetek korábban a klubnál. Most itt van Mr. Következetes. 

A WBA szombaton 0-0-t játszott hazai pályán az Ipswich ellen, és ezzel eldőlt, hogy nem esik ki a harmadosztályba, hiszen egy fordulóval az idény vége előtt négy pont előnye maradt a 22., már kieső Oxford United előtt. Kiesett még a tíz éve Premier League-bajnok Leicester City és a Sheffield Wednesday.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

