Brüsszel újabb milliárdokat készül átutalni Ukrajnának az uniós kasszából

Mi is pontosan az az Ukrajna-eszköz?

Az Ukraine Facility egy összesen ötvenmilliárd eurós program, amely 2024 márciusától egészen 2027 végéig tart. Ez a hatalmas összeg két részből áll össze:

egy 33 milliárd euró hitelből és

17 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból.

A vissza nem térítendő részt egy különleges forrásból, az úgynevezett Ukrajna-tartalékból finanszírozzák, míg a hitelekre az uniós saját források nyújtanak garanciát. A most kért 2,7 milliárd euró konkrétan ebből az ötvenmilliárdos keretből származik, és azután válik elérhetővé, hogy az ukrán parlament elfogadta a Brüsszel által feltételként szabott reformlépéseket.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez a pénz független attól a kilencvenmilliárd eurós hiteltől, amelyet szintén Kijevnek szánnak.