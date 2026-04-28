Ukrajna támogatásaBrüsszelUkrajnaEurópai Bizottságjogállamiság

Brüsszel újabb milliárdokat készül átutalni Ukrajnának az uniós kasszából

Ukrajna benyújtotta hivatalos kifizetési kérelmét az Európai Bizottsághoz, amelyben 2,7 milliárd euró folyósítását kéri az uniós kasszából. Ezt a pénzt egy különleges uniós alapból fizetik ki, amelyet kifejezetten Kijev háborús támogatására hoztak létre. A brüsszeli testület megkezdte a dokumentumok feldolgozását. Ez az összeg egyébként független attól a kilencvenmilliárdos hitelcsomagtól, amely szintén útban van Ukrajna felé.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 16:30
Ukrajna benyújtotta hivatalos kifizetési kérelmét az Európai Bizottsághoz Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mi is pontosan az az Ukrajna-eszköz?

Az Ukraine Facility egy összesen ötvenmilliárd eurós program, amely 2024 márciusától egészen 2027 végéig tart. Ez a hatalmas összeg két részből áll össze: 

  • egy 33 milliárd euró hitelből és 
  • 17 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból. 

A vissza nem térítendő részt egy különleges forrásból, az úgynevezett Ukrajna-tartalékból finanszírozzák, míg a hitelekre az uniós saját források nyújtanak garanciát. A most kért 2,7 milliárd euró konkrétan ebből az ötvenmilliárdos keretből származik, és azután válik elérhetővé, hogy az ukrán parlament elfogadta a Brüsszel által feltételként szabott reformlépéseket. 

Fontos hangsúlyozni, hogy ez a pénz független attól a kilencvenmilliárd eurós hiteltől, amelyet szintén Kijevnek szánnak.

Mire megy el a pénz és mik a feltételek?

A források felhasználása szigorú feltételekhez kötött: a pénzt a makrogazdasági stabilitás megerősítésére és az állami működés fenntartására kell fordítani. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az uniós adófizetők pénzéből finanszírozzák az ukrán költségvetés kiadásait, hogy a közszolgáltatások – mint például az oktatás vagy az egészségügy – ne akadozzanak.

A kifizetés azonban nem automatikus. Az eszköz keretében nyújtott támogatás alapvető előfeltétele, hogy Ukrajna fenntartsa a demokratikus mechanizmusokat, a jogállamiságot és garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását. Csak akkor utalnak, ha a reformlépések maradéktalanul teljesülnek.

Emellett létezik egy másik, kilencvenmilliárd eurós hitelcsomag is 2026–2027-re, amelyből harmincmilliárdot makrofinanszírozásra, hatvanmilliárdot pedig védelmi célokra szánnak. 

Ehhez azonban Magyarország, Csehország és Szlovákia nem csatlakozott.

 

Borítókép: António Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A 2004-es narancsos forradalom, majd kiterjedtebb formájában a 2013–14-es Majdan téri forradalom a nyugati szoft power tipikus és sikeres alkalmazása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
