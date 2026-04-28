Brüsszel újabb milliárdokat készül átutalni Ukrajnának az uniós kasszából

Mi is pontosan az az Ukrajna-eszköz?
Az Ukraine Facility egy összesen ötvenmilliárd eurós program, amely 2024 márciusától egészen 2027 végéig tart. Ez a hatalmas összeg két részből áll össze:
- egy 33 milliárd euró hitelből és
- 17 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból.
A vissza nem térítendő részt egy különleges forrásból, az úgynevezett Ukrajna-tartalékból finanszírozzák, míg a hitelekre az uniós saját források nyújtanak garanciát. A most kért 2,7 milliárd euró konkrétan ebből az ötvenmilliárdos keretből származik, és azután válik elérhetővé, hogy az ukrán parlament elfogadta a Brüsszel által feltételként szabott reformlépéseket.
Fontos hangsúlyozni, hogy ez a pénz független attól a kilencvenmilliárd eurós hiteltől, amelyet szintén Kijevnek szánnak.
