Káosz Brüsszelben: egyik nap lehetetlen, másnap már cél Ukrajna 2027-es csatlakozása

Az akkori beszámolók szerint a 2022-ben megadott tagjelölti státus óta Brüsszel kulcsreformokat,
- köztük az igazságszolgáltatás átalakítását,
- az alkotmánybíróság reformját,
- a korrupcióellenes intézkedéseket,
- az oligarchák befolyásának visszaszorítását és
- a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét követelt Kijevtől.
Ezek közül több területen – különösen a jogállamiság, a bírói függetlenség és az antikorrupciós intézmények működése terén – az Európai Bizottság jelentései és a biztosok nyilatkozatai szerint jelentős hiányosságok maradtak – írja a lap. Kos pedig sajtóhírek szerint 2025–2026-ban több levélben és nyilvános felszólalásban sürgette az ukrán parlamentet a függőben lévő törvényjavaslatok elfogadására, amelyek az uniós pénzügyi támogatás és a tárgyalások előrehaladása szempontjából kulcsfontosságúak.
Bár a biztos elismerte, hogy Ukrajna a háborús körülmények ellenére is jelentős előrelépéseket tett (például a 68 legfontosabb reformból 63-at megvalósított), a folyamatot továbbra is szigorú feltételrendszerhez köti.
