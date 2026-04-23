Káosz Brüsszelben: egyik nap lehetetlen, másnap már cél Ukrajna 2027-es csatlakozása

Marta Kos 180 fokos fordulata

A Tűzfalcsoport felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt hetekben észrevehető a jelentős hangsúlyváltás Kos kommunikációjában. Április 22-én, az EU–Ukrajna Business Summiton a biztos arra szólította fel az uniós országokat, hogy júniusig nyissák meg teljesen az ukrán csatlakozási tárgyalások összes klaszterét.

Minden készen áll… remélem, hogy nagyon hamar elkezdhetjük, akár a ciprusi elnökség alatt az első klasztert

– mondta a Kyiv Independentnek. Hozzátette, hogy Ukrajna és Moldova kész az összes hat klaszter hivatalos megnyitására, ahogyan az EU is az. Kos április 20-22. körül többször méltatta Ukrajna reformtempóját: az ország 87 százalékos teljesítménnyel a második helyen áll (Moldova mögött), messze megelőzve például Szerbiát. Egyúttal hangsúlyozta, hogy a háborús körülmények ellenére is jelentős előrelépés történt, és sürgette az uniós tagállamokat a gyorsabb döntéshozatalra. A lap szerint

a pálfordulás hátterében egyértelműen Magyarország áprilisi választási eredménye állhat, Orbán Viktor kormánya vereséget szenvedett, és a várhatóan májusban hivatalba lépő, Európa-pártibb Magyar Péter-féle kormány nem fog vétózni az ukrán tárgyalások folytatása ellen.

Kos ez utóbbit már mint „nagy győzelem Európának”-ként aposztrofálta, és egyértelműen összekapcsolta a magyar változással az ukrán integrációs folyamat felgyorsulását – jegyzi meg a szerző.