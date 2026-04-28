A Fehér Ház szóvivője a 11 éve tartó gyűlöletkultuszt és a baloldali médiát tette felelőssé a Trump elleni merényletkísérletért

A Fehér Ház szóvivője a szülési szabadsága előtti utolsó tájékoztatóját tartotta, és nyíltan a baloldali médiát és a Trump-ellenes retorikát tette felelőssé a legutóbbi merényletkísérletért. Bár a hatóságok még vizsgálják a fegyveres motivációit, a szóvivő szerint a bemutatott bizonyítékok és a támadó manifesztuma szinte szóról szóra visszhangozza a baloldali narratívát.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 16:01
Cole Tomas Allen, aki több fegyverrel felszerelkezve tört be a Hiltonban tartott díszvacsorára Fotó: - Forrás: @REALDONALDTRUMP / TRUTH SOCIAL
Az elmúlt évek során senki nem szembesült több lövéssel és több erőszakkal, mint Trump elnök

 – mondta Leavitt. Ahogy arról lapunk is beszámolt, elképesztő, hányszor kíséreltek meg merényletet az amerikai elnök ellen. Hozzátette, hogy az a gyűlölettel teli, folyamatos és erőszakos retorika, amely 11 éve nap mint nap Trump elnök ellen irányul, hozzájárult ahhoz, hogy az ilyen jellegű erőszak legitimnek tűnjön.

Azok, akik hamisan fasisztának, a demokráciára veszélyt jelentő személynek bélyegzik az elnököt és politikai haszonszerzés céljából Hitlerhez hasonlítják – erőszakot szítanak

 – mondta a szóvivő, aki kitért arra is, hogy az elnök és támogatói ellen irányuló baloldali gyűlöletkultusz már több embert megsebesített és megölt. A szóvivő rámutatott, hogy a fegyveres merénylő által hátrahagyott levél retorikája visszaköszön a Trump-ellenes baloldali kommunikációban.

Amikor elolvassák ennek a lövöldözőnek a manifesztumát, tegyék fel maguknak a kérdést: mennyiben különbözik ez a retorika attól, amit nap mint nap a közösségi médiában és különböző fórumokon olvasnak és hallanak? A válasz – ha őszinték magukhoz –, hogy semmiben.

Példaként említette az ABC késő esti műsorvezetőjét, Jimmy Kimmelt, aki a múlt héten azt mondta, hogy a First Lady olyan ragyogó, mint egy várandós özvegy. Melania hétfőn az X-en közzétett bejegyzésben bírálta a műsorvezetőt, míg az elnök felszólította az ABC-t, hogy azonnal bocsássa el Kimmelt.

Az olyan embereknek, mint Kimmel, nem szabadna lehetőséget kapniuk arra, hogy minden este ott legyenek az otthonainkban, és gyűlöletet szítsanak. […] Kimmel gyáva, az ABC mögé bújik, mert tudja, hogy a csatorna továbbra is védeni fogja

– írta a First Lady az X-en közzétett bejegyzésében.

 

Borítókép: Cole Tomas Allen, aki több fegyverrel felszerelkezve tört be a Hiltonban tartott díszvacsorára (Fotó: AFP)

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A 2004-es narancsos forradalom, majd kiterjedtebb formájában a 2013–14-es Majdan téri forradalom a nyugati szoft power tipikus és sikeres alkalmazása.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
