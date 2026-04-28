A Fehér Ház szóvivője a 11 éve tartó gyűlöletkultuszt és a baloldali médiát tette felelőssé a Trump elleni merényletkísérletért

Az elmúlt évek során senki nem szembesült több lövéssel és több erőszakkal, mint Trump elnök

– mondta Leavitt. Ahogy arról lapunk is beszámolt, elképesztő, hányszor kíséreltek meg merényletet az amerikai elnök ellen. Hozzátette, hogy az a gyűlölettel teli, folyamatos és erőszakos retorika, amely 11 éve nap mint nap Trump elnök ellen irányul, hozzájárult ahhoz, hogy az ilyen jellegű erőszak legitimnek tűnjön.

Azok, akik hamisan fasisztának, a demokráciára veszélyt jelentő személynek bélyegzik az elnököt és politikai haszonszerzés céljából Hitlerhez hasonlítják – erőszakot szítanak

– mondta a szóvivő, aki kitért arra is, hogy az elnök és támogatói ellen irányuló baloldali gyűlöletkultusz már több embert megsebesített és megölt. A szóvivő rámutatott, hogy a fegyveres merénylő által hátrahagyott levél retorikája visszaköszön a Trump-ellenes baloldali kommunikációban.