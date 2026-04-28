A felvételek szerint a lángok beborították az épületet, a katasztrófavédelem több egységet küldött a helyszínre. Hozzáfűzik akkora volt a tűz, hogy messziről látni lehetett, amint a homlokzat felőli kereszt és a torony is a tűz martalékává lett. A portál továbbá úgy értesült, hogy egy nappal korábban a harangok felszerelésén dolgoztak, ezért a helyiek szerint a hegesztés közben pattanhatott ki egy szikra, ez okozhatta a tüzet.
Hatalmas lángokkal ég a katolikus templom Dióshalmon
Videó is készült az esetről, a helyiek sejtik, hogy mi lehet a tűz oka.
A dióshalmi görögkatolikus pap, Marius Tomoș közölte, hogy már évek óta dolgoznak a templom építésén, a tűz hatalmas károkat okozott. A videót a lángoló templomról ide kattintva tekintheti meg.
