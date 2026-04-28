Evakuálják a lakosokat az orosz olajfinomító közeléből az ukrán dróntámadás után + videó

A megtámadott olajfinomító közelében élő lakosokat evakuálják Tuapszéban – jelentette be a Krasznodari határterület kormányzója, Venjamin Kondratyev.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 15:16
A Tuapsze városában található olajfinomító
A Tuapsze városában található olajfinomító Fotó: AFP
„Ahogy a Tuapszei járás vezetője, Szergej Bojko jelentette, a finomító közelében lévő házak lakóinak biztonsága érdekében jelenleg evakuálást hajtanak végre” – írta Kondratyev a Max platformon, amiről a Ria Novosztyi számolt be.

Az emberek számára ideiglenes elhelyezési pontot alakítottak ki a 6-os számú iskola bázisán.

A régió vezetője hozzátette, hogy a tűz oltásában 164 ember és 46 technikai eszköz vesz részt, de tovább növelik az erőket.

Az orosz közlés szerint az Ukrán Fegyveres Erők szinte naponta támadják drónokkal az oroszországi régiók polgári létesítményeit, az orosz hadsereg válaszul nagy pontosságú, légi, tengeri és szárazföldi indítású fegyverekkel, valamint drónokkal mér csapásokat katonai objektumokra és az ukrán hadiipari komplexum vállalataira.

Borítókép: A Tuapsze városában található olajfinomító (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu