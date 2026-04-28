Rendkívüli

környezetvédelmi előírásenergiaválságLNGEurópai Unióorosz-ukrán háború

Európa elveszítheti az amerikai energiaforrásokat a szigorú környezetvédelmi előírások miatt

A diplomáciai források és az iparági elemzések szerint Európa saját szigorú szabályozása miatt maradhat fosszilisenergia-források nélkül. Bár Brüsszel a környezetvédelem jegyében szigorít, az amerikai nagykövet figyelmeztetése alapján ez a lépés elvághatja az uniót a legfontosabb LNG-forrásoktól és ársokkot okozhat. Míg az uniós döntéshozók csupán a környezetvédelmi szabályozás finomhangolásában gondolkodnak, a nagykövet figyelmeztetett, hogy irányváltás nélkül bizonytalanná válhat a kontinens energiabiztonsága.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 11:38
Az amerikai fosszilis energiaforrások léptek az orosz energiafüggőség helyére Forrás: AFP
Az orosz energiahordozók kiváltásáért folytatott kezdeményezések miatt az Európába irányuló amerikai LNG- és kőolajexport jelentősen nőtt. 

A szigorú metánszabályozás viszont kötelezi az LNG-importőröket és a termelőket a kibocsátás monitorozására, rögzítésére és annak csökkentésére, a rendelet célja a környezetterhelés mérséklése. 

Ha azonban a szigorú uniós szabályozás miatt extra költségek és a piaci bizonytalanság fennmaradnak, a globális beszállítók – köztük az amerikai vállalatok is – más piacok felé fordulhatnak. A nagykövet szerint az Európai Bizottságnak határozott lépéseket kell tennie az ügyben és Amerika készen áll arra, hogy megbízható partnerként támogassa Európát és gyorsan növelje oda irányuló exportját, amint az uniós szabályozási környezet ezt lehetővé teszi.

Borítókép: Az amerikai fosszilisenergia-források léptek az orosz energiafüggőség helyére (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A 2004-es narancsos forradalom, majd kiterjedtebb formájában a 2013–14-es Majdan téri forradalom a nyugati szoft power tipikus és sikeres alkalmazása.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
