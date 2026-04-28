Európa elveszítheti az amerikai energiaforrásokat a szigorú környezetvédelmi előírások miatt

Az orosz energiahordozók kiváltásáért folytatott kezdeményezések miatt az Európába irányuló amerikai LNG- és kőolajexport jelentősen nőtt.

A szigorú metánszabályozás viszont kötelezi az LNG-importőröket és a termelőket a kibocsátás monitorozására, rögzítésére és annak csökkentésére, a rendelet célja a környezetterhelés mérséklése.

Ha azonban a szigorú uniós szabályozás miatt extra költségek és a piaci bizonytalanság fennmaradnak, a globális beszállítók – köztük az amerikai vállalatok is – más piacok felé fordulhatnak. A nagykövet szerint az Európai Bizottságnak határozott lépéseket kell tennie az ügyben és Amerika készen áll arra, hogy megbízható partnerként támogassa Európát és gyorsan növelje oda irányuló exportját, amint az uniós szabályozási környezet ezt lehetővé teszi.