Drámai fordulatok történtek a világpolitikai sakkjátszmában – a nap legfontosabb hírei

Dzsihadista terror: lángokban áll Mali
Több helyszínen is fegyveres csoportok csaptak le Maliban. A hadsereg tájékoztatása szerint a harcok jelenleg is folynak, a fontos bázisok környékét lezárták. A 2020-as puccs után hatalomra került katonai vezetés biztonságot ígért, de úgy tűnik, a dzsihadista és szeparatista erők előretörését nem sikerült megfékezni.
– közölte a hadsereg szombati jelentésében, hozzátéve, hogy a védelmi erők továbbra is a támadók visszaszorításán dolgoznak. Szemtanúk szerint kora reggel erős robbanások hallatszottak a főváros közelében fekvő katonai bázisnál, amit tartós fegyverropogás követett. A hatóságok gyorsan léptek: katonákat küldtek az utcákra, és lezárták a bázishoz vezető utakat. A helyzet nem csak Bamakóban feszült. Érkeztek jelentések az északkeleti Gao városából, valamint a középső Seváréból is. A jelek szerint a fegyveresek több irányból támadtak, így próbálnak nyomást gyakorolni a kormányerőkre.
