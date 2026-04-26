Drámai fordulatok történtek a világpolitikai sakkjátszmában – a nap legfontosabb hírei

Szombaton újabb sikeres fogolycsere zajlott le az orosz–ukrán háborúban, Romániában pedig egy orosz drón miatt kellett több száz embert evakuálni. Szintén a nap folyamán Zelenszkij elnök bejelentette, hogy Azerbajdzsán adhat otthon az orosz–ukrán béketárgyalások következő fordulójának. Ezzel szemben az iráni konfliktus rendezése még várat magára, az aknamentesítés lassan halad a Hormuzi-szorosban és délután Trump elnök lemondta az amerikai delegáció pakisztáni útját. Illetve arról is beszámoltunk, hogy Magyar Péter vizsgálattal fenyegette meg egy határon túli magyar szervezet elnökét, a Merz-kormány pedig súlyos kritikák kereszttüzébe került.

2026. 04. 26. 0:03
Ukrajna hajlandó folytatni a béketárgyalást Oroszországgal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton Bakuban találkozott az azeri elnökkel. Váratlan diplomáciai fordulatként bejelentette hogy Azerbajdzsán válhat az orosz–ukrán háború rendezésének helyszínévé. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy 

kiemelten fontos számukra, hogy Oroszország részéről szilárd elhatározás legyen az orosz–ukrán háború lezárására.

Amerika stratégiát váltott

Miközben a világ egy soha nem látott energiaválság felé sodródik, az amerikai haditengerészet stratégiát váltott annak érdekében, hogy a Hormuzi-szoros mielőbb biztonságosan hajózható legyen. Egy szakértő arra figyelmeztetett, hogy a technológiai átállás miatt a haditengerészet aknamentesítési kapacitása történelmi mélyponton van. A veszélyforrások azonosítása mindössze néhány hetet vesz majd igénybe, azonban a teljes folyamat – ami az aknák felrobbantásával, kiemelésével vagy elsüllyesztésével ér véget – akár hat hónapig is tarthat.

Donald Trump szombaton délután váratlanul lemondta az amerikai delegáció pakisztáni útját. Indoklása szerint a jelenlegi helyzetben felesleges lenne a kimerítő diplomáciai út, hiszen Washington diktálja a feltételeket. Trump elnök azt üzente azt iráni vezetésnek, hogy

bármikor elérik őt telefonon, ha egyeztetni szeretnének.

Magyar Péter kimutatta a foga fehérjét

A leendő miniszterelnök tíz évre kiterjedő vizsgálattal fenyegette meg Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét. Magyar Péter kemény hangon kérte számon az elnököt, és jelezte: kormányra kerülésük után átvilágítanák az anyaországi támogatások felhasználását, valamint a vajdasági magyar médiát is. 

Merz kormánya elpazarolt félmilliárd eurót

A német kormány ismét a kritikák kereszttüzébe került, miután két német gazdaságkutató intézet arról számolt be, hogy az 500 milliárd eurós infrastrukturális és klímaalapot a költségvetési hiányosságok fedezésére irányította át. Friedrich Merz kancellár és kormánya a szakértők szerint elpazarolta az 500 milliárd eurót, melynek 86 százaléka más célokra ment, mint amire eredetileg tervezték. A jelentések szerint a helytelen elosztás mértéke szembetűnő. A kölni székhelyű Német Gazdasági Intézet számításai szerint a források 86 százalékát más célra irányították át, míg az Ifo Intézet ezt a számot még nagyobbra, 95 százalékra becsüli. 

Dzsihadista terror: lángokban áll Mali

Több helyszínen is fegyveres csoportok csaptak le Maliban. A hadsereg tájékoztatása szerint a harcok jelenleg is folynak, a fontos bázisok környékét lezárták. A 2020-as puccs után hatalomra került katonai vezetés biztonságot ígért, de úgy tűnik, a dzsihadista és szeparatista erők előretörését nem sikerült megfékezni.

A harcok folytatódnak

 – közölte a hadsereg szombati jelentésében, hozzátéve, hogy a védelmi erők továbbra is a támadók visszaszorításán dolgoznak. Szemtanúk szerint kora reggel erős robbanások hallatszottak a főváros közelében fekvő katonai bázisnál, amit tartós fegyverropogás követett. A hatóságok gyorsan léptek: katonákat küldtek az utcákra, és lezárták a bázishoz vezető utakat. A helyzet nem csak Bamakóban feszült. Érkeztek jelentések az északkeleti Gao városából, valamint a középső Seváréból is. A jelek szerint a fegyveresek több irányból támadtak, így próbálnak nyomást gyakorolni a kormányerőkre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
