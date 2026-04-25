Trump utolsó pillanatban tett bejelentést: Hívjanak fel, ha akarnak valamit

Nemrég mondtam az embereimnek – akik éppen indulni készültek –, hogy nem repülnek. Minden lap a mi kezünkben van. Bármikor felhívhatnak minket telefonon, de nem fogtok több mint 18 órás repülőutat megtenni azért, hogy ott üljetek és ne egyeztessetek semmiről

– mondta Trump. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, hogy túl sok időt venne igénybe az utazás, és túl sok lenne a munka, miközben hatalmas belső viszályok és zűrzavar uralkodik az iráni vezetésben. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az eredeti tervek még arról szóltak, hogy szombaton Pakisztánba utazik egy amerikai delegáció, hogy ismét tárgyalóasztalhoz üljenek az iráni kormány képviselőivel.