béketárgyalásPakisztánTrump

Trump utolsó pillanatban tett bejelentést: Hívjanak fel, ha akarnak valamit

Donald Trump váratlanul lemondta az amerikai delegáció pakisztáni útját. Indoklása szerint a jelenlegi helyzetben felesleges lenne a kimerítő diplomáciai út, hiszen Washington diktálja a feltételeket. Trump elnök azt üzente azt iráni vezetésnek, hogy bármikor elérik őt telefonon, ha egyeztetni szeretnének.

Magyar Nemzet
2026. 04. 25. 20:28
Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
Nemrég mondtam az embereimnek – akik éppen indulni készültek –, hogy nem repülnek. Minden lap a mi kezünkben van. Bármikor felhívhatnak minket telefonon, de nem fogtok több mint 18 órás repülőutat megtenni azért, hogy ott üljetek és ne egyeztessetek semmiről

– mondta Trump. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, hogy túl sok időt venne igénybe az utazás, és túl sok lenne a munka, miközben hatalmas belső viszályok és zűrzavar uralkodik az iráni vezetésben. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az eredeti tervek még arról szóltak, hogy szombaton Pakisztánba utazik egy amerikai delegáció, hogy ismét tárgyalóasztalhoz üljenek az iráni kormány képviselőivel.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
