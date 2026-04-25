Megállíthatatlan a dzsihadista terror: lángokban áll Mali + videó

Huge operations of Tuaregs FLA and Al-Qaeda affiliated JNIM are ongoing in Mali since early morning today, with several positions in Kidal region overrun, Reuters reports of an attack on Mali military base near the capital Bamako. It seems Tuaregs are back inside Kidal. #Mali pic.twitter.com/lANbQcfOKu — Paweł Wójcik 🦋 (@SaladinAlDronni) April 25, 2026

A biztonsági helyzet romlása miatt a légi közlekedés is összeomlott. Egyelőre nem tudni, mely szervezetek állnak a véres akciók mögött.

JNIM technical in flames after being ambushed and destroyed by Malian Army units in Kati.



JNIM forces have announced that they have arrested Sadio Camara, who is Mali's Minister of Defense. pic.twitter.com/VlMg3wExQ6 — World Source News (@Worldsource24) April 25, 2026

Megállíthatatlan a dzsihadista terror

Malit jelenleg az Assimi Goita vezette katonai vezetés irányítja, aki 2020-ban puccsal került hatalomra. Akkor rendteremtést ígért, és azt, hogy felszámolják a fegyveres csoportokat, de ez nem valósult meg.

Az elmúlt években a nemzetközi jelenlét is jelentősen visszaesett.

Az ENSZ békefenntartói és a francia egységek még 2013-ban érkeztek az országba a felkelés visszaszorítására, később azonban a katonai vezetés hatalomra jutása után kivonultak. A kormány ezután nyugati támogatás helyett orosz zsoldosokra támaszkodott, de a legutóbbi támadások alapján a dzsihadista felkelést nem sikerült megfékezni. Az ország északi és keleti részeinek nagy része továbbra sincs állami ellenőrzés alatt, a mostani akciók pedig azt jelzik, hogy a központi térségek sem számítanak biztonságosnak.