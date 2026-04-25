Megállíthatatlan a dzsihadista terror: lángokban áll Mali + videó

A biztonsági helyzet romlása miatt a légi közlekedés is összeomlott. Egyelőre nem tudni, mely szervezetek állnak a véres akciók mögött.
Megállíthatatlan a dzsihadista terror
Malit jelenleg az Assimi Goita vezette katonai vezetés irányítja, aki 2020-ban puccsal került hatalomra. Akkor rendteremtést ígért, és azt, hogy felszámolják a fegyveres csoportokat, de ez nem valósult meg.
Az elmúlt években a nemzetközi jelenlét is jelentősen visszaesett.
Az ENSZ békefenntartói és a francia egységek még 2013-ban érkeztek az országba a felkelés visszaszorítására, később azonban a katonai vezetés hatalomra jutása után kivonultak. A kormány ezután nyugati támogatás helyett orosz zsoldosokra támaszkodott, de a legutóbbi támadások alapján a dzsihadista felkelést nem sikerült megfékezni. Az ország északi és keleti részeinek nagy része továbbra sincs állami ellenőrzés alatt, a mostani akciók pedig azt jelzik, hogy a központi térségek sem számítanak biztonságosnak.
