dzsihadista terror fegyveres lázadó hadsereg katonai junta

Megállíthatatlan a dzsihadista terror: lángokban áll Mali + videó

Több helyszínen is fegyveres csoportok csaptak le Maliban. A hadsereg tájékoztatása szerint a harcok jelenleg is folynak, a fontos bázisok környékét lezárták. A 2020-as puccs után hatalomra került katonai vezetés biztonságot ígért, de úgy tűnik, a dzsihadista és szeparatista erők előretörését nem sikerült megfékezni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 25. 19:23
Több helyszínen is fegyveres csoportok csaptak le Forrás: AFP
A biztonsági helyzet romlása miatt a légi közlekedés is összeomlott. Egyelőre nem tudni, mely szervezetek állnak a véres akciók mögött. 

Megállíthatatlan a dzsihadista terror

Malit jelenleg az Assimi Goita vezette katonai vezetés irányítja, aki 2020-ban puccsal került hatalomra. Akkor rendteremtést ígért, és azt, hogy felszámolják a fegyveres csoportokat, de ez nem valósult meg. 

Az elmúlt években a nemzetközi jelenlét is jelentősen visszaesett.

Az ENSZ békefenntartói és a francia egységek még 2013-ban érkeztek az országba a felkelés visszaszorítására, később azonban a katonai vezetés hatalomra jutása után kivonultak. A kormány ezután nyugati támogatás helyett orosz zsoldosokra támaszkodott, de a legutóbbi támadások alapján a dzsihadista felkelést nem sikerült megfékezni. Az ország északi és keleti részeinek nagy része továbbra sincs állami ellenőrzés alatt, a mostani akciók pedig azt jelzik, hogy a központi térségek sem számítanak biztonságosnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

