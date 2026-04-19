Fényes nappal akart megsütni egy macskát a szabad ég alatt egy migráns

A brutális eset sokkolta Olaszországot, főleg úgy hogy már nem ez volt az első hasonló eset. Az elmúlt időszakban több migráns is azért került a hírekbe, mert állatokat bántalmazott – írja a RMX.

Nem ez volt az egyetlen eset, ahol egy migráns sokkoló dolgokat követett el egy állat ellen

A felvételek tanúsága szerint a nigériai származású férfi először végzett a macskával, majd a játszótér közepén tüzet rakott és megpróbálta megsütni.

Az olasz Il Messaggero hírportál beszámolója szerint a férfit az olasz rendőrség a Crociata negyedben, az olasz partizánparancsnok, Flavio „Walter” Bertone emlékére szentelt parkban állította meg, miután több szemtanú is értesítette őket. Az egyelőre azonban nem világos, hogy a férfit letartóztatták-e.

La Spezia tartomány biztonsági tanácsosa, Stefano Torri a közösségi médiában kijelentette: Ilyen cselekedetnek nem lehet helye egy civilizált társadalomban.