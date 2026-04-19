Olaszországmigrációbotrány

Fényes nappal akart megsütni egy macskát a szabad ég alatt egy migráns

Nemrég sokkoló videófelvételek kerültek elő az olasz Sarzana városából. A videó tanulsága szerint egy migráns megölt egy macskát, majd megpróbálta megsütni és megenni, mindezt egy játszótér közepén.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 20:36
Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO Forrás: NurPhoto
A brutális eset sokkolta Olaszországot, főleg úgy hogy már nem ez volt az első hasonló eset. Az elmúlt időszakban több migráns is azért került a hírekbe, mert állatokat bántalmazott – írja a RMX

Nem ez volt az egyetlen eset, ahol egy migráns sokkoló dolgokat követett el egy állat ellen 
Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO/NurPhoto

A felvételek tanúsága szerint a nigériai származású férfi először végzett a macskával, majd a játszótér közepén tüzet rakott és megpróbálta megsütni. 

Az olasz Il Messaggero hírportál beszámolója szerint a férfit az olasz rendőrség a Crociata negyedben, az olasz partizánparancsnok, Flavio „Walter” Bertone emlékére szentelt parkban állította meg, miután több szemtanú is értesítette őket. Az egyelőre azonban nem világos, hogy a férfit letartóztatták-e.

La Spezia tartomány biztonsági tanácsosa, Stefano Torri a közösségi médiában kijelentette: Ilyen cselekedetnek nem lehet helye egy civilizált társadalomban. 

A sarzanai szörnyű incidens, ahol egy férfi megölt egy macskát egy közparkban azzal a szándékkal, hogy megsüsse, méltatlan egy civilizált országhoz. Olaszország nem senki földje: a barbárságnak nem lehet és nem is szabad itt megjelennie. Aki egy állat életét semmibe veszi, az közösségünk értékeit veszi semmibe

– írta a jobboldali Liga Párt képviselője Michela Vittoria Brambilla közösségi oldalán.

A politikus megjegyezte, hogy „Olaszország véget vetett az állatok elleni borzalmaknak: ezt a Brambilla-törvény elfogadásával tette, amely az állatokat érző lényekként ismeri el, és súlyosbítja a büntetéseket azok számára, akik ellenük bűncselekményeket követnek el. Azoknak, akik úgy gondolják, hogy megszeghetik országunk szabályait, tudniuk kell, hogy a büntetlenség ideje lejárt.”

Nigériában egyébként népszerűnek számít mind a macska-, mind a kutyahús, bár utóbbit nagyobb számban fogyasztják. 

Az eset röviddel azután történt, hogy Rómában megerőszakoltak egy helyi macskát, Rosit, ami országos hírverést váltott ki. A macska olyan traumás sérüléseket szenvedett, amelyek majdnem megölték. A kezdeti remény ellenére állapota azóta romlott, és egy szondán keresztül táplálják, miközben intenzív osztályon maradt. 

Az ismeretlen elkövetőt a rendőrség aktívan keresi, miután sok helyi lakos attól tart, hogy a gyanúsított számos más, a környéken eltűnt macska esetében is felelős lehet.

Ezenkívül tavaly egy Maliból származó afrikai migránst vádoltak meg, mert lemészárolta egy helyi lakos kutyáját, Merlint egy gyógyszertár előtt, majd a kutya holttestét hazavitte, állítólag azért, hogy megegye. Egy héttel korábban a rendőrség szerint egy másik kutyát is megkínzott azzal, hogy forrásban lévő olajat öntött az állatra; a bíróság azonban szabadon engedte a férfit, aki szinte azonnal újra elkövette a bűncselekményt.

Borítókép: Migránsok egy hajón Olaszország partjainál (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
