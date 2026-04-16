kutatásbűnözésmigrációs hátterűfélelem

Meglepő fordulat: teljesen átalakult, kik félnek leginkább a bűnözéstől

Jelentősen átalakult a bűnözéstől való félelem mintázata: egy friss német kutatás szerint ma már a fiatal, migrációs hátterű nők aggódnak leginkább, miközben az idősebb korosztály félelme visszaszorult.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 4:55
Migráns család Németországban Fotó: Frank Hoermann Forrás: dpa/AFP
A bűnözéstől való félelem szerkezete az elmúlt években jelentősen megváltozott: míg korábban az idősebb nőket tartották a leginkább veszélyeztetettnek, ma már a fiatal, migrációs hátterű nők számítanak a leginkább aggódó csoportnak – számolt be róla az Express. A Heidelbergi Egyetem Kriminológiai Intézetének kutatása több német városban végzett felmérés alapján jutott erre a következtetésre.

A vizsgálat során Stuttgart, Mannheim, Heidelberg és Heilbronn városaiban 3000–5000, legalább 14 éves embert kérdeztek meg. Az eredmények azt mutatják, hogy a félelem mértéke nem elsősorban a tényleges bűnözési kockázattól függ, hanem attól, hogyan érzékelik saját helyzetüket az érintettek. Dieter Hermann kriminológus a Német Megelőzési Napon úgy fogalmazott: 

Ezek a nők most ahhoz a csoporthoz tartoznak, akik a leginkább félnek a bűnözéstől.

A kutatás arra is rámutatott, hogy a bizalom kulcsfontosságú tényező. 

Azok, akik bíznak a rendőrségben, az igazságszolgáltatásban és a politikai intézményekben, lényegesen nagyobb biztonságban érzik magukat.

Ezzel szemben a félelem erősödik, ha ez a bizalom hiányzik, vagy ha valaki negatívan ítéli meg saját élethelyzetét. Hermann szerint különösen érintettek azok, akik az elmúlt években gyűlölet-bűncselekmények – például fizikai támadások vagy szexuális zaklatás – áldozatai voltak.

Az eredményeket a hannoveri Német Megelőzési Kongresszuson mutatták be, ahol mintegy háromezer szakértő vett részt a bűnmegelőzés aktuális kihívásainak megvitatásában – írta a lap.

Borítókép: Migráns család Németországban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
