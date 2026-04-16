A bűnözéstől való félelem szerkezete az elmúlt években jelentősen megváltozott: míg korábban az idősebb nőket tartották a leginkább veszélyeztetettnek, ma már a fiatal, migrációs hátterű nők számítanak a leginkább aggódó csoportnak – számolt be róla az Express. A Heidelbergi Egyetem Kriminológiai Intézetének kutatása több német városban végzett felmérés alapján jutott erre a következtetésre.
Meglepő fordulat: teljesen átalakult, kik félnek leginkább a bűnözéstől
Jelentősen átalakult a bűnözéstől való félelem mintázata: egy friss német kutatás szerint ma már a fiatal, migrációs hátterű nők aggódnak leginkább, miközben az idősebb korosztály félelme visszaszorult.
A vizsgálat során Stuttgart, Mannheim, Heidelberg és Heilbronn városaiban 3000–5000, legalább 14 éves embert kérdeztek meg. Az eredmények azt mutatják, hogy a félelem mértéke nem elsősorban a tényleges bűnözési kockázattól függ, hanem attól, hogyan érzékelik saját helyzetüket az érintettek. Dieter Hermann kriminológus a Német Megelőzési Napon úgy fogalmazott:
Ezek a nők most ahhoz a csoporthoz tartoznak, akik a leginkább félnek a bűnözéstől.
A kutatás arra is rámutatott, hogy a bizalom kulcsfontosságú tényező.
Azok, akik bíznak a rendőrségben, az igazságszolgáltatásban és a politikai intézményekben, lényegesen nagyobb biztonságban érzik magukat.
Ezzel szemben a félelem erősödik, ha ez a bizalom hiányzik, vagy ha valaki negatívan ítéli meg saját élethelyzetét. Hermann szerint különösen érintettek azok, akik az elmúlt években gyűlölet-bűncselekmények – például fizikai támadások vagy szexuális zaklatás – áldozatai voltak.
Az eredményeket a hannoveri Német Megelőzési Kongresszuson mutatták be, ahol mintegy háromezer szakértő vett részt a bűnmegelőzés aktuális kihívásainak megvitatásában – írta a lap.
Borítókép: Migráns család Németországban (Fotó: AFP)
