Meglepő fordulat: teljesen átalakult, kik félnek leginkább a bűnözéstől

A kutatás arra is rámutatott, hogy a bizalom kulcsfontosságú tényező.

Azok, akik bíznak a rendőrségben, az igazságszolgáltatásban és a politikai intézményekben, lényegesen nagyobb biztonságban érzik magukat.

Ezzel szemben a félelem erősödik, ha ez a bizalom hiányzik, vagy ha valaki negatívan ítéli meg saját élethelyzetét. Hermann szerint különösen érintettek azok, akik az elmúlt években gyűlölet-bűncselekmények – például fizikai támadások vagy szexuális zaklatás – áldozatai voltak.

Az eredményeket a hannoveri Német Megelőzési Kongresszuson mutatták be, ahol mintegy háromezer szakértő vett részt a bűnmegelőzés aktuális kihívásainak megvitatásában – írta a lap.