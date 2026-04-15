Parlamenti felszólalásában Erdogan úgy fogalmazott: az akadályok ellenére bízik a tárgyalások eredményességében, és szerinte a felek közötti nézeteltéréseket meg tudják oldani akkor, ha hosszú távon gondolkodnak és a béke előnyeire összpontosítanak.
Veszélyben a béke: Erdogan Irán miatt avatkozott közbe
Törökország azon dolgozik, hogy meghosszabbítsák az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet, enyhítsék a feszültséget és biztosítsák a tárgyalások folytatását – közölte Recep Tayyip Erdogan török elnök szerdán.
„A felek nyilatkozatai azt mutatják, hogy bár a párbeszéd nem szakadt meg, a nukleáris kérdés körüli vita miatt megakadtak”, és a Hormuzi-szoros ügyében is kiújultak a feszültségek – mondta.
Törökország javaslatokkal áll elő, kezdeményezéseivel igyekszik csökkenteni a feszültséget és fenntartani a párbeszédet. Ökölbe szorított kézzel nem lehet tárgyalni
– mondta a török elnök.
Erdogan hozzátette: Izrael Libanon elleni támadásai beárnyékolják a béke reményét. Hangsúlyozta, hogy a tűzszünet adta lehetőséget ki kell használni.
Borítókép: Egy épület romjai Teherán déli részén (Fotó: AFP)
