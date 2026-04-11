Drogháború és teljes káosz: bűnözői hálózatok uralják Franciaországot + videó

Franciaországban a kormány sürgősen megpróbál fellépni a drogkereskedelem ellen, ám egy friss rendőrségi jelentés szerint a helyzet rosszabb, mint valaha. A hatóságok szerint a bűnözői hálózatok működése egyre szervezettebbé válik, pénzügyi hátterük és módszereik komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Az erőszak fokozódik, a halálos áldozatok száma is riasztóan nő, és ezek jelentős része a kábítószer-kereskedelemhez köthető. A helyzet odáig fajult, hogy már gyerekeket is beszerveznek gyilkosságokra.

Sebők Barbara
Forrás: Le Figaro2026. 04. 11. 20:20
Egy friss rendőrségi jelentés szerint a helyzet rosszabb, mint valaha Forrás: AFP
Drámai képet fest a franciaországi szervezett bűnözésről az a részletes rendőrségi jelentés, amelyet a belügyminiszter marseille-i látogatása idején hoztak nyilvánosságra. A bűnözői hálózatok működése egyre szervezettebbé válik, a fenyegetés már az állami intézményeket is elérte. Laurent Nunez a helyszínen jelentette be, hogy a Nemzeti Bűnügyi Rendőrség Igazgatósága (DNPJ) vezeti a kábítószer-kereskedelem elleni harcot – számolt be róla a Le Figaro.

Fotó: AFP

A Szervezett Bűnözéssel Foglalkozó Stratégiai Információs Szolgálat (Sirasco) által készített jelentés szerint a bűnszervezetek működése alapjaiban változik. 

A csoportok egyre gyorsabban alkalmazkodnak, kihasználják az új technológiákat, miközben hatalmas pénzügyi forrásokra tesznek szert, amelyek révén erős korrupciós hálózatokat építenek ki.

A jelentés külön kiemeli a fokozott erőszakot. Az elemzők szerint az elmúlt években Franciaországban több halálos áldozatot követelt a bűnözői erőszak, mint Belgiumban vagy Hollandiában, pedig ezekben az országokban több nemzetközi bűnszervezet tevékenykedik. 

A gyilkosságok és gyilkossági kísérletek száma 2021 óta folyamatosan nő, és ezek jelentős része a kábítószer-kereskedelemhez köthető.

A helyzet 2023-ban érte el csúcspontját, amikor soha nem látott intenzitással zajlottak a leszámolások. A DZ Mafia és a Yoda nevű csoport közötti konfliktus Marseille-ben rendkívüli erőszakhullámot indított el. Az adott évben 418 bűncselekményt és 598 sebesültet regisztráltak, közülük 139-en meghaltak. 

A városban történt 81 súlyos bűncselekményből 63 közvetlenül ehhez a konfliktushoz kapcsolódott. 

Bár 2024-ben kevesebb eset történt, a szakértők szerint ez nem jelent fordulatot. Az erőszakhullám tovább terjed, és már nemcsak a nagyvárosokban, hanem kisebb településeken is megjelent.

A jelentés szerint 2021 és 2025 között 28 százalékkal nőtt a regisztrált bűncselekmények száma.

Harmincezer eurót ajánlottak egy fiatalnak gyilkosságért

Különösen aggasztó, hogy a bűnszervezetek egyre fiatalabbakat vonnak be. A jelentés szerint az ügyek 24 százalékában 20 év alatti elkövetők szerepelnek, és 2025 első három negyedévében már 28 százalékot tettek ki. 

Ezek a fiatalok sokszor alacsony fizetésért, könnyen pótolható „munkaerőként” kerülnek be a rendszerbe, gyakran a közösségi médián keresztül toborozzák őket.

Egy esetben egy 14 éves fiút tartóztattak le, aki több lövést adott le egy célpontra. A kihallgatáson azt mondta, hogy nem sokkal korábban érkezett a városba drogot árulni, és 30 ezer eurót ajánlottak neki a gyilkosságért. A megbízást telefonon kapta, az áldozatot így jelölték ki számára. Egy másik, szintén 14 éves elkövető Marseille-ben egy bárban próbált meg lelőni valakit. 

Elmondása szerint 15 ezer eurót kapott volna a feladat elvégzéséért, és az utasításokat a Signal alkalmazáson keresztül kapta.

A rendőrség szerint a bűnbandák egyre többször kiszervezik az erőszakos akciókat. Ez megnehezíti a megbízók azonosítását és csökkenti annak esélyét, hogy a végrehajtókat felismerjék. A jelentés példaként említi a perpignani klánok közötti konfliktust, ahol külföldi zsoldosokat is bevetettek, illetve az Ile-de-France-ból érkező csapatok tevékenységét, amelyek az ország több pontján hajtanak végre támadásokat.

A marseille-i csoportok tapasztalata már országszerte megjelenik, és más régiókból érkező bandák is egyre aktívabbak különböző városokban. Közben a célpontok köre is bővül. 

Már nemcsak rivális bűnözők kerülnek célkeresztbe, hanem családtagjaik és az együttműködést megtagadó vállalkozások is. 

Egyre gyakoribbak a lakóingatlanok elleni támadások, és a gyújtogatások száma is jelentősen nőtt: 2024-ben már 77 esetet regisztráltak, szemben a korábbi év 18 esetével. 2025-ben több olyan esetet is feljegyeztek, amikor ártatlan civilek haltak meg, köztük egy 18 éves diáklány, akit tévedésből lőttek le.

Egy esetben például 100 ezer eurós vérdíjat tűztek ki egy törvényszéki bíróra egy Telegram-csatornán. A hatóságok szerint ez jól mutatja, milyen mértékben erősödtek meg a bűnszervezetek. A jelentés szerint a háttérben hatalmas pénzek mozognak. A szenátusi vizsgálóbizottság becslése alapján 

  • a kábítószer-kereskedelem évente 3,5–6 milliárd euró bevételt hoz, 
  • a dohánycsempészet 2 milliárdot, 
  • a szexuális kizsákmányolás pedig akár 3,2 milliárdot is.

Laurent Nunez egyértelműen fogalmazott: 

A szervezett bűnözés stratégiai fenyegetést jelent a nemzetbiztonságra.

Hozzátette, hogy a bűnszervezetek pénzügyi ereje és nemzetközi kapcsolatai olyan szintre jutottak, amely már az állami működést is veszélyeztetheti. A hatóságok szerint a helyzet súlyos, és a rendfenntartó erők gyakorlatilag az utolsó védelmi vonalat jelentik ebben a harcban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
