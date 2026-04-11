Drogháború és teljes káosz: bűnözői hálózatok uralják Franciaországot + videó

Drámai képet fest a franciaországi szervezett bűnözésről az a részletes rendőrségi jelentés, amelyet a belügyminiszter marseille-i látogatása idején hoztak nyilvánosságra. A bűnözői hálózatok működése egyre szervezettebbé válik, a fenyegetés már az állami intézményeket is elérte. Laurent Nunez a helyszínen jelentette be, hogy a Nemzeti Bűnügyi Rendőrség Igazgatósága (DNPJ) vezeti a kábítószer-kereskedelem elleni harcot – számolt be róla a Le Figaro.
A Szervezett Bűnözéssel Foglalkozó Stratégiai Információs Szolgálat (Sirasco) által készített jelentés szerint a bűnszervezetek működése alapjaiban változik.
A csoportok egyre gyorsabban alkalmazkodnak, kihasználják az új technológiákat, miközben hatalmas pénzügyi forrásokra tesznek szert, amelyek révén erős korrupciós hálózatokat építenek ki.
A jelentés külön kiemeli a fokozott erőszakot. Az elemzők szerint az elmúlt években Franciaországban több halálos áldozatot követelt a bűnözői erőszak, mint Belgiumban vagy Hollandiában, pedig ezekben az országokban több nemzetközi bűnszervezet tevékenykedik.
