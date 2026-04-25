Romániában dróntörmelékek miatt evakuáltak kétszáz embert

Galaci lakosok 2.31 órakor jelentették az 112-es segélyhívó számon, hogy a külvárosban egy ismeretlen tárgy zuhant le. A helyszínre kiérkezett rendőrök és a katonák több helyen is találtak dróntörmelékeket – közölte a védelmi tárca.

A minisztérium közleményében határozottan elítélte az orosz légitámadásokat, hangsúlyozva, hogy ezek veszélyeztetik a Fekete-tenger térségének biztonságát.

A külügyi tárca is közleményt adott ki, és abban azt írta: a drónbaleset miatt Oana Toiu miniszter szombatra bekérette a külügyminisztériumba a bukaresti orosz nagykövetet. A tárca megerősítette, hogy Galacon olyan orosz drón zuhant le, amelyet Oroszország az ukrán polgári infrastruktúra támadására használ.

A külügyi tárca szerint Oroszország „újabb felelőtlen cselekedetével” megsértette Románia légterét, és veszélyezteti lakosságának biztonságát. Ez „felelőtlen és provokatív cselekedet”, amely sérti a nemzetközi jog alapelveit– szögezte le. Emlékeztetett arra, hogy Oroszország több mint négy éve „illegális háborút” folytat Ukrajna ellen, amellyel a regionális és a globális békét, biztonságot is megsérti.

Néhány hónappal ezelőtt egy – az ukrán légvédelem által eltérített – orosz drón négy kilométeres mélységben behatolt a román légtérbe, és a Tulcea megyei Parches közelében, lakott területen kívül ért földet. A becsapódás nyomán tűz ütött ki, amelyet a katasztrófavédelem által helyszínre küldött tűzoltók eloltottak.