Romániában dróntörmelékek miatt evakuáltak kétszáz embert

Több mint kétszáz embert kellett evakuálni Galacon, miután orosz drónok törmelékei zuhantak le a területen. A hatóságok szerint az orosz drón Ukrajnába tartott és feltehetőleg robbanóanyagot is szállított. Nem ez volt az első ilyen eset Romániában.

2026. 04. 25. 13:50
Fotó: DANIEL MIHAILESCU Forrás: AFP
A délkelet-romániai település külvárosi lakóövezetében az Ukrajna elleni éjszakai légitámadások során zuhant le egy, feltételezhetően robbanótöltetet szállító orosz drón – tudatta a román védelmi minisztérium.

A lehulló dróndarabok megrongáltak egy villanyoszlopot és egy lakóházat. Áldozatok nincsenek, a román katasztrófavédelem azonban elővigyázatosságból evakuálta a környéken élőket, mert a törmelékek robbanóanyagot tartalmazhatnak.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a rendvédelmi szervek 217 embert költöztettek ki otthonaikból. Közülük 11-et egészségügyi problémáik miatt mentőautóval vittek el. A kiürített 110 otthont a rendvédelmi szervek felügyelik.

Az evakuálásra azért van szükség, hogy a tűzszerészek meg tudják közelíteni a drónbaleset helyszínét és elvégezhessék a szükséges biztonsági intézkedéseket.

A környéken biztonsági okokból szünetel a földgázszolgáltatás, több mint félezer fogyasztó érintett.

A román védelmi tárca közleménye szerint a légierő radarjai szombatra virradóra észleltek orosz drónokat a román légtér közelében. A légitámadás idején a térségbe küldték a brit légierő két Eurofighter Typhoon repülőgépét, melyek hajnali 2 órakor szálltak fel a fetesti-i légibázisról. A Tulcea megyei Grindu és Isaccea települések lakosságát mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztással figyelmeztették a veszélyre.

Galaci lakosok 2.31 órakor jelentették az 112-es segélyhívó számon, hogy a külvárosban egy ismeretlen tárgy zuhant le. A helyszínre kiérkezett rendőrök és a katonák több helyen is találtak dróntörmelékeket – közölte a védelmi tárca.

A minisztérium közleményében határozottan elítélte az orosz légitámadásokat, hangsúlyozva, hogy ezek veszélyeztetik a Fekete-tenger térségének biztonságát.

A külügyi tárca is közleményt adott ki, és abban azt írta: a drónbaleset miatt Oana Toiu miniszter szombatra bekérette a külügyminisztériumba a bukaresti orosz nagykövetet. A tárca megerősítette, hogy Galacon olyan orosz drón zuhant le, amelyet Oroszország az ukrán polgári infrastruktúra támadására használ.

A külügyi tárca szerint Oroszország „újabb felelőtlen cselekedetével” megsértette Románia légterét, és veszélyezteti lakosságának biztonságát. Ez „felelőtlen és provokatív cselekedet”, amely sérti a nemzetközi jog alapelveit– szögezte le. Emlékeztetett arra, hogy Oroszország több mint négy éve „illegális háborút” folytat Ukrajna ellen, amellyel a regionális és a globális békét, biztonságot is megsérti.

Néhány hónappal ezelőtt egy – az ukrán légvédelem által eltérített – orosz drón négy kilométeres mélységben behatolt a román légtérbe, és a Tulcea megyei Parches közelében, lakott területen kívül ért földet. A becsapódás nyomán tűz ütött ki, amelyet a katasztrófavédelem által helyszínre küldött tűzoltók eloltottak.

Borítókép: Román katonák szerelnek össze egy légvédelmi rakéta indítót egy hadgyakorlat során (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
