Amerika stratégiát váltott, hogy mielőbb újranyissa a Hormuzi-szorost

Az elmúlt napokban több kereskedelmi hajót is támadás ért a szorosban. Mindkét fél folytatja a tengeri blokádot és tartóztatott fel hajókat, miközben azok megpróbáltak áthaladni a szűk tengeri átjárón. Donald Trump amerikai elnök figyelmeztette Teheránt a további eszkaláció elkerülésére, és jelezte, hogy Amerika kész lépéseket tenni a szoros nyitvatartásáért.

Irán a további tárgyalásokat az amerikai tengeri blokád feloldásához kötötte, míg Washington biztonsági garanciákat és a szoros újranyitását követeli, így egyelőre kicsi az esélye a gyors megállapodásnak.

Több hírforrás is arról számolt be, hogy Irán legalább egy tucat aknát telepített a szorosban, bár egyes becslések ennél magasabb számot is említenek. Ahogy az Egyesült Államok megpróbálja megtisztítani és újranyitni a Hormuzi-szorost az iráni aknatelepítések után, ezt úgy teszi, hogy közben kivonta az erre a feladatra kijelölt aknamentesítő hajók többségét, helyettük pilóta nélküli rendszerekre támaszkodik.

Őszintén szólva az aknamentesítők kivonása engem soha nem aggasztott, mert új technológiát vezettünk be

– mondta Kevin Donegan nyugalmazott altengernagy. Az elemzők szerint azonban a haditengerészet egy átállási időszakban van, amikor az elavult aknamentesítő hajókat új rendszerekkel váltja fel.

Jelenleg a haditengerészet aknamentesítési képességeinek mélypontján vagyunk

– mondta Bryan Clark, a Hudson Intézet védelmi elemzője. Clark szerint a haditengerészet évek óta fejleszt pilóta nélküli rendszereket az elavult aknamentesítő hajók kiváltására, de ezek csak korlátozott számban állnak rendelkezésre.