kézilabdanői kézilabda BL négyes döntőnői kézi BLCristina NeaguCSM BucurestiGyőri Audi ETO KC

A világ legjobbja nem jön Budapestre, elődje nem akarja a Győr nevét látni

Hétfőn (ma) 15.00-tól Bécsben sorsolják ki a női kézilabda BL budapesti Final Fourjának elődöntős párosításait. Az érintettek között a címvédő Győri Audi ETO KC és az FTC-t búcsúztató francia Metz HB mellett a román CSM Bucuresti és a francia Brest Bretagne kézilabdacsapata szerepel – utóbbi kettő vasárnap jutott be a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. Az elmúlt évtized két legjobb játékosának tartott klasszisok közül Henny Reistad lemarad a BL végjátékáról, míg Cristina Neagu a CSM szurkolójaként a Győrt szeretné elkerülni az elődöntőben.

Magyar Nemzet
2026. 04. 27. 8:57
A CSM kapusa, Evelina Eriksson volt az Esbjerg elleni visszavágó legjobbja. Fotó: NurPhoto via AFP/Stefan Panaitescu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két csapatban négy magyar a női kézilabda BL négyes döntőjében

A története első döntőbeli szereplésére készülő Metz a többiekkel ellentétben először lehet a hétszeres győztes ETO ellenfele a négyes döntőben, pedig az elmúlt hat kiírásból négyszer a franciák is ott voltak a végjátékban. A jelenlegi évad csoportkörében mindkét találkozójukat a győriek nyerték.

Akárcsak az elmúlt években, ezúttal sem csak a Győr miatt lehet magyaroknak szurkolni, hiszen a metziek alapemberei közé tartozik Albek Anna és Vámos Petra is – a Per Johansson vezette ETO-nak is a BL-idény nagy részében szintén két magyar játékos szerepelt a keretében Fodor Csenge és Szemerey Zsófi révén.

A négyes döntőre június 6-án és 7-én kerül sor a budapesti MVM Dome-ban. Az elődöntő sorsolását hétfőn (ma) 15 órától tartják Bécsben.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
