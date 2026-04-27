A világ legjobbja nem jön Budapestre, elődje nem akarja a Győr nevét látni

Két csapatban négy magyar a női kézilabda BL négyes döntőjében

A története első döntőbeli szereplésére készülő Metz a többiekkel ellentétben először lehet a hétszeres győztes ETO ellenfele a négyes döntőben, pedig az elmúlt hat kiírásból négyszer a franciák is ott voltak a végjátékban. A jelenlegi évad csoportkörében mindkét találkozójukat a győriek nyerték.

Akárcsak az elmúlt években, ezúttal sem csak a Győr miatt lehet magyaroknak szurkolni, hiszen a metziek alapemberei közé tartozik Albek Anna és Vámos Petra is – a Per Johansson vezette ETO-nak is a BL-idény nagy részében szintén két magyar játékos szerepelt a keretében Fodor Csenge és Szemerey Zsófi révén.

A négyes döntőre június 6-án és 7-én kerül sor a budapesti MVM Dome-ban. Az elődöntő sorsolását hétfőn (ma) 15 órától tartják Bécsben.