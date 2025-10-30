autós hírgyorsulási versenymkifillegális gyorsulási verseny

Bőgtek a motorok, füstöltek a gumik: illegális gyorsulási versenyt számolt fel a rendőrség + videó

Hamar véget vetettek a rendezvénynek, amelyet szokatlan helyen rendeztek meg a vasi fiatalok.

2025. 10. 30.
Forrás: MKIF
Október 18-án éjszaka több tucat fiatal döntött úgy, hogy találkozót szerveznek egy vasi kistelepülésen. A település utcáit ellenőrző rendőrök miatt ez nem sikerült, ezért az M86-os gyorsforgalmi út Vámoscsaládi pihenőhelyén folytatták az estét. 

Az illegális gyorsulási verseny résztvevői csaknem negyven autóval érkeztek a pihenőbe, ahol majdnem százan figyelték az eseményeket. 
Egy MKIF-es útellenőr épp a kötelező ellenőrző körén volt, mikor észlelte, hogy a pihenőhelyen mi történik. Felhívta a részvevők figyelmét, hogy ha nem hagyják el a pihenőt, akkor értesíti a rendőröket. „Hívd őket nyugodtan” – érkezett a válasz. A rendőrség gyorsan meg is érkezett a helyszínre, lezárták a pihenő kijáratát, és egyesével igazoltatták a részvevőket, valamint ellenőrizték az autókat. 

A gyorsulási verseny versenypályára való, nem közútra. Amellett, hogy veszélyes,

  • a szűk terek és az ott sorakozó kamionok miatt kiemelten balesetveszélyes is, 
  • akadályozza a pihenőhely forgalmát és a közlekedést,
  • zavarja a pihenőhelyen alvó sofőröket.

 

