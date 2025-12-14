HollandiaFranciaországnői kézilabda vb

A magyarokat kiejtő hollandok drámai meccsen bukták el a bronzérmet

Hollandia és Franciaország játszotta a női kézilabda-vb-n a bronzmérkőzést Rotterdamban. A társházigazda hollandok a második félidőben két- és háromgólos előnyben is voltak már, de végül az utolsó másodpercekben nekik kellett kiharcolni a hosszabbítást – amit viszont a franciák bírtak jobban. A címvédő végül 33-31-re megnyerte a harmadik helyért játszott mérkőzést.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 16:24
Az utolsó percekben dőlt el a bronzérem sorsa a holland–francia összecsapáson
Az utolsó percekben dőlt el a bronzérem sorsa a holland–francia összecsapáson Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
Az utolsó nap már az érmekért ment a csata a női kézilabda-vb-n. A norvég–német döntő előtt a hazai pályán játszó hollandok és a franciák csaptak össze Rotterdamban a bronzmeccsen. A hollandoknak miután Magyarországot kiejtették a negyeddöntőben, utána a norvégok előtt nekik is meg kellett hajolniuk. A skandináv csapat tíz góllal győzte le a társházigazdát, míg a franciák nagy meglepetésre úgy kaptak ki a németektől 29-23-ra, hogy lényegében végig csak az eredmény után futottak. 

A hollandok és a franciák játszották a bronzmeccset a női kézi-labda-vb-n
A hollandok és a franciák játszották a bronzmeccset a női kézi-labda-vb-n  (Fotó: JOHN THYS / AFP)

Női kézilabda-vb: a hollandok kapusát csúnyán fejen dobták a bronzmérkőzésen

A hollandok kezdték jobban a bronzmeccset. Romee Maarschalkeweerd, illetve a két győri, Bo van Wetering és Dione Housher szerezte a hollandok első hét gólját. A narancsmezesek hiába vezettek már 6-2-re is, a 17. percben már a franciáknál volt az előny. A kék mezesek beállójára, Sarah Bouktitre nem volt ellenszer, már a 19. percben négygólos volt. A franciák az első félidő végéig megőrizték az egygólos vezetést, végül 12-11-es állással vonultak az öltözőbe a csapatok. 

A szünet a hollandoknak jött jól, s a 38. percben Van Wetering jóvoltából ismét ők vezettek (18-17). Az FTC szélsőjének, Angela Malesteinnek köszönhetően pedig nőtt az előny, húsz perccel a vége előtt 19-17 volt az állás. 

Ekkor viszont percekig állt a játék, miután a francia balszélső, Nina Dury három méterről nagyon csúnyán homlokon találta a hollandok kapusát, az ellenünk is remeklő Yara ten Holtét. A kapus egy rövid ápolás után a kispadra ült le, Dury pedig megkapta a megérdemelt kétperces kiállítását. 

Drámai hajrá, 60 perc után sem született döntés

A hollandok ezután kicsit beragadtak, hatperces gólcsend következett nekik, a franciák ezalatt ledolgozták a háromgólos hátrányukat (21-21).  Az utolsó tíz percben is fej-fej mellett haladt a két válogatott, amikor a hollandok kettővel ismét elhúztak, akkor a franciák győri kapusa, Sako védett nagyokat, így az 54. percben megint döntetlen volt az állás. Az 58. percben a franciák emberhátrányba kerültek, ezt Malestein egyből kihasználta, 25-24.

Az utolsó percben ismét döntetlen volt az állás. A franciák kivédekezték a holland támadást, majd ki is egészültek. A fradista Orlane Kanor passzából Tamara Horacek dobott gólt az emberhátrányban játszó ellenfélnek. A hollandoknak 16 másodpercük volt egyenlíteni, és Housher átlövésével sikerült, hosszabbítás. 

Az utolsó perceket nem bírták már a hollandok, Franciaország a harmadik

A kétszer ötperces hosszabbítás első félidejét a franciák 3-1-re megnyerték , Bouktit állt megint a francia csapat élére, kétszer is betalált. A második öt percben a címvédő franciák további négy gólt dobtak, és végül 33-31-re megnyerték a bronzmérkőzést. Azután, hogy egy éve Franciaország az Európa-bajnokság bronzmérkőzésén kikapott Magyarországtól, most a hollandok nem tudtak élni ezzel a lehetőséggel.

KÉZILABDA, NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
A 3. HELYÉRT

  • Franciaország–Hollandia 33-31 (12-11, 26-26) – hosszabbítás után
    DÖNTŐ
  • Németország–Norvégia, 17.30 (Tv: M4 Sport) 

Google News
