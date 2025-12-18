pedagógusjuttatásklebelsberg központjutalom

Év végi pluszjuttatást kapnak a tanárok

A Klebelsberg Központ és a tankerületi központok vezetői idén sem részesülnek év végi jutalomban.

2025. 12. 18.
Pluszjuttatást kapnak a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmények pedagógusai, dolgozói, egységes elvek alapján – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Klebelsberg Központ (KK).

A többletjuttatást az érintettek még ezen a héten megkapják.

A Klebelsberg Központ kiemelte: van olyan sajtótermék, amely csúsztatásokat, rosszindulatú, hergelő célú állításokat sugalmazó cikket jelentetett meg a témában, többek között arról, hogy a KK mélyen hallgat a tankerületi vezetők jutalmairól.

Ellentétben a pedagógusokkal, sem a tankerületi központok, sem a Klebelsberg Központ vezetői nem kapnak idén sem év végi jutalmat

– hangsúlyozta a központ.

Siklósi Péter
idezojelekeurópai unió

Hajlandó-e Európa a békére?

Siklósi Péter avatarja

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

