Év végi pluszjuttatást kapnak a tanárok

Pluszjuttatást kapnak a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmények pedagógusai, dolgozói, egységes elvek alapján – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Klebelsberg Központ (KK).
A többletjuttatást az érintettek még ezen a héten megkapják.
A Klebelsberg Központ kiemelte: van olyan sajtótermék, amely csúsztatásokat, rosszindulatú, hergelő célú állításokat sugalmazó cikket jelentetett meg a témában, többek között arról, hogy a KK mélyen hallgat a tankerületi vezetők jutalmairól.
Ellentétben a pedagógusokkal, sem a tankerületi központok, sem a Klebelsberg Központ vezetői nem kapnak idén sem év végi jutalmat
– hangsúlyozta a központ.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)
Szóljon hozzá!
