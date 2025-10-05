Nem hinné el, melyik előadó Ausztrália legsikeresebb együttese, jövőre Budapesten koncerteznek

Minden idők legsikeresebb ausztrál előadójává vált a 5 Seconds of Summer, miután első három albumuk vezette az amerikai Billboard listáját, de másik két lemezük is a 2. helyig kúszott.

A 5 Seconds Of Summer budapesti koncertjének plakátja. Forrás: Live Nation

A 5 Seconds of Summer című debütáló lemez 2014-ben, a Sounds Good Feels Good 2015-ben, a Youngblood 2018-ban, a Calm 2020-ban, a 5SOS5 2022-ben jelent meg. A zenekarhoz olyan nagy slágerek fűződnek, mint a She Looks So Perfect, az Amnesia vagy a Youngblood, amelyek világszerte egy egész generáció meghatározó dalaivá váltak.

A többszörös platinalemezes popcsapat, amelyben Luke Hemmings (ének, gitár), Calum Hood (basszusgitár), Ashton Irwin (dob) és Michael Clifford (gitár) játszik, legutóbb 2023-ban járt Budapesten, az akkori turné befejezése után a tagok leginkább szólóprojektjeire fókuszáltak. A 5 Seconds of Summer visszatérését a november 14-én megjelenő hatodik album, az Everyone’s a Star! hozza meg.

Az új lemezről eddig két számot adtak ki: az első az energikus pop-rock dal, a Not Ok, amely a tagok sötétebb oldalát mutatja meg, a második pedig a Boyband, amely a több mint tízéves fennállásuk során szerzett tapasztalatokat foglalja össze, de megírását a One Direction-tag Liam Payne tavalyi tragikus halála is inspirálta.