Csaknem egymillió fiatal mától nem használhatja a közösségi médiát

A világ országai közül elsőként Ausztráliában lépett hatályba a 16 év alattiakra vonatkozó tilalom a közösségi média használatában – közölte a Reuters. A döntést számos szülő és gyermekvédő üdvözölte, de a nagy techcégek, illetve a szólásszabadságért küzdő aktivisták bírálták a parlament lépését. Az intézkedés becslések szerint egymillió kamaszt érint.

Az intézkedést a világon elsőként vezették be Fotó:Illusztráció/Shutterstock

A szabályozás által érintett korosztályba tartozók a jövőben nem rendelkezhetnek saját fiókkal a nagy közösségi médiaplatformokon.

Ez egyebek között

az Instagramot,

a Tiktokot,

a Snapchatet,

a Facebookot

X-et

és a Youtube-ot érinti.

Aki nem tesz eleget a szabályoknak, akár 49,5 millió ausztrál dolláros (azaz mintegy 33 millió amerikai dolláros) bírságot is kockáztat.

Anthony Albanese miniszterelnök – aki nemrég elismerte, hogy ugyan a törvény „nem tökéletes”, de segíteni fog megmenteni a fiatalok életét – történelmi jelentőségű döntésnek nevezte a jogszabályt. Szerinte ez „az egyik legnagyobb társadalmi és kulturális változás, amellyel Ausztrália valaha szembesült”.

A kormányfő egy videóüzenetben közvetlenül is megszólította a fiatalokat: arra biztatta őket, hogy a közösségi média helyett próbáljanak ki új hobbikat, sportojanak, zenéljenek, olvassanak.

Bírálói és támogatói is vannak a jogszabálynak

A szerda nulla órakor életbe lépő rendelkezés komoly vitát váltott ki: míg sok szülő és gyermekvédelmi szakember üdvözölte a döntést, addig a nagy techcégek és a szólásszabadság-aktivisták hevesen bírálják azt.

A szabályozás bírálói aránytalanul szigorúnak tartják a tilalmat, és benyújtottak egy keresetet ellene a legfelsőbb bíróságon. Sokuknak meggyőződése, hogy a tizenévesek a tiltás hatására egyszerűen áttérnek más szolgáltatások használatára, amelyeken könnyebb kikerülni az ellenőrzést.

Ugyanakkor

Dániától Új-Zélandon át Malajziáig több ország jelezte, hogy megvizsgálná vagy akár át is venné az ausztrál szabályozást.

Korábban már megírtuk, Magyarország is úttörő a digitális gyermekvédelem terén: a kormány bevezette az okoseszközök iskolai korlátozását és már a parlament előtt van a digitális gyermekvédelmi törvénytervezet, amelynek célja, hogy megfékezze a kisgyermekek körében tapasztalt digitális függőséget és a túlzott képernyőhasználat miatti visszafordíthatatlan károkozást.