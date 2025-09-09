Ilyen lesz az új digitális gyermekvédelmi törvény: a szigorú szabályozás a szülői felelősséget is megfogalmazza

Néhány hónap múlva, 2026. január elsején lép életbe az új digitális gyermekvédelmi törvénytervezet, amely kimondja: hatéves kor alatt fel kell hívni a figyelmet a digitális eszközök általi káros, a tudomány által is bebizonyított veszélyekre. Ez azt jelenti, hogy a digitális eszközökre, mint az okostelefonok, a laptopok, az asztali számítógépek, a tabletek, a tévéberendezések, a játékkonzolok, a VR-headsetek és az okosórák értékesítése során, a forgalmazó köteles a „hatéves korig a használata nem ajánlott!” szöveget jól látható helyen közzétenni.

A digitális gyermekvédelmi törvény a szülői felelősségvállalást is megfogalmazza (Fotó: Pexels)

Szigorú szabályozás és szülői felelősség

Az Országgyűlés oldalán olvasható, KDNP által benyújtott törvénytervezetben azt írják, a digitális eszközök terjedése új veszélyeket is jelenthet a legfiatalabbak számára, a törvény célja ezért megfelelő intézkedések előírása a kisgyermekek digitális térben történő védelme érdekében, szem előtt tartva a szülői felelősséget. A jogszabály részleteivel kapcsolatban Hal Melinda klinikai szakpszichológus elmondta,

a szabályozástól nagy fokú prevenciós hatást remélnek, meglátása szerint fontos, hogy a társadalom tudatában legyen azokkal a digitális ártalmakkal, amelyek a kisgyermekeket körülveszik és a szülői felelősség által tudatosan korlátozzák a digitális eszközök használatát.

– Amíg a társadalom evidenciaként tekint arra, hogy nem adunk gyermekeknek alkoholt, dohányterméket, és a drogok használatával vagy kereskedelmével zéró tolerancia érvényesül korosztálytól függetlenül mind a közéletben és a magyar jogrendben is, addig a digitális és okoseszközök használatával kapcsolatban mégis elnézők vagyunk, miközben visszafordíthatatlan idegrendszeri és érzelmi károsodáshoz vezet a túlzott használatuk – hívta fel a figyelmet.