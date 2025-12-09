Kiszorulnak a 16 év alattiak a közösségi média felületeiről, Magyarország is csatlakozhat a szabályozáshoz?

December 10-én szerdától indul az ausztrál szabályozás, amely szerint a 16 évesnél fiatalabbak nem férnek hozzá többé közösségi média felületeihez – hívta fel a figyelmet Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő, kiemelve, hogy a rendelet így távol tartja majd a gyerekeket, tinédzsereket a Snapchat, Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube alkalmazásoktól. Az ausztrál miniszterelnök a rendelet kapcsán úgy nyilatkozott, büszkeséggel tölti el, hogy világszinten példátlan közösségimédia-szabályozást vezet be.

A közösségi média használata miatt megnőtt az önsértés és az öngyilkosságok száma is (Forrás: Pexels)

Noha az elmúlt években jelentős figyelmet kapott a közösségi média és így a túlzott képernyőhasználat negatív hatása, a társadalmi szemlélet, a szülők hozzáállása még mindig edukálásra szorul. Pöltl Ákos szerint éppen ezért a közösségi média tiltásával kapcsolatos törekvések csak akkor érik el a céljukat,

ha a szülők valóban belátják, miért fontos, hogy a fiatalokat távol tartsuk a különféle platformok használatától.

Meglátása szerint a szülők egy része még mindig nincs tisztában azzal, hogy milyen valós veszélyeknek van kitéve a gyermeke az okoseszközök és a közösségi média által, pedig a valódi változás egyik alapvetése, ha a szülők felismerik a felelősségüket és cselekednek.

– Tudomásul kell venni, a gyerekek mentális egészsége a tét – húzta alá a családbiztonsági szakértő, aki felidézte, az elmúlt években megszámlálhatatlan kutatás kereste azokra a kérdésre a választ, mitől nőtt meg a Z generációban a depresszió mértéke, az önsértés és az öngyilkosságok száma, miért romlott az értelmi és érzelmi intelligenciája a fiatal generációknak.

– Ma már tudjuk, hogy a felsorolt problémákért legnagyobb mértékben az okoseszközök tehetők felelőssé, vagyis az eszközök általi lehetőségek: a személyes képernyő és a közösségi média hatása – mutatott rá.

Magyarország is úttörő a digitális gyermekvédelem terén

Lényeges gazdasági, társadalmi, érzelmi terhet jelent a közösségi portálok okozta károkozás, a közösségi portálok működése ugyanis felér a mentális abúzussal: testképzavarokhoz, személyiségtorzulásokhoz, az ideg- és érzelmi rendszer elváltozásaihoz járul hozzá – sorolta Hal Melinda, a Mathias Corvinus Collegium vezető kutatója, aki egyúttal üdvözölte is az ausztrál szabályozást, és reméli, hogy Magyarország is meglépi a korosztályos korlátozást a közösségi portálokat illetően.

A klinikai szakpszichológus felidézte, hazánk is úttörő a digitális gyermekvédelem terén: a kormány bevezette az okoseszközök iskolai korlátozását és már a parlament előtt van a digitális gyermekvédelmi törvénytervezet, amelynek célja, hogy megfékezzék a kisgyermekek körében tapasztalt digitális függőséget, és a túlzott képernyőhasználat miatti visszafordíthatatlan károkozást.

A törvénytervezet kimondja: hatéves kor alatt fel kell hívni a figyelmet a digitális eszközök általi káros, a tudomány által is bebizonyított veszélyekre. Ez azt jelenti, hogy a digitális eszközökre, mint az okostelefonok, a laptopok, az asztali számítógépek, a tabletek, a tévéberendezések, a játékkonzolok, a VR-headsetek és az okosórák értékesítése során, a forgalmazó köteles a „hatéves korig a használata nem ajánlott!” szöveget jól látható helyen közzétenni.