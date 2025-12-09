Pöltl Ákosokoseszköztiltásrendeletközösségi média

Kiszorulnak a 16 év alattiak a közösségi média felületeiről, Magyarország is csatlakozhat a szabályozáshoz?

December 10-én lép életbe az az ausztrál szabályozás, amely távol tartja a 16 év alattiakat a legnépszerűbb alkalmazásoktól. A közösségi média tiltó rendelet egyelőre világszinten is egyedülálló, a szakemberek viszont abban bíznak, hamarosan hazánk is csatlakozik a jó példához, hogy a digitális ártalmaktól meg tudjuk védeni a gyermekeinket.

Tar Hajnalka
2025. 12. 09. 4:52
December 10-én szerdától indul az ausztrál szabályozás, amely szerint a 16 évesnél fiatalabbak nem férnek hozzá többé közösségi média felületeihez – hívta fel a figyelmet Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő, kiemelve, hogy a rendelet így távol tartja majd a gyerekeket, tinédzsereket a Snapchat, Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube alkalmazásoktól. Az ausztrál miniszterelnök a rendelet kapcsán úgy nyilatkozott, büszkeséggel tölti el, hogy világszinten példátlan közösségimédia-szabályozást vezet be. 

közösségi-média
A közösségi média használata miatt megnőtt az önsértés és az öngyilkosságok száma is (Forrás: Pexels)

Noha az elmúlt években jelentős figyelmet kapott a közösségi média és így a túlzott képernyőhasználat negatív hatása, a társadalmi szemlélet, a szülők hozzáállása még mindig edukálásra szorul. Pöltl Ákos szerint éppen ezért a közösségi média tiltásával kapcsolatos törekvések csak akkor érik el a céljukat, 

ha a szülők valóban belátják, miért fontos, hogy a fiatalokat távol tartsuk a különféle platformok használatától.

Meglátása szerint a szülők egy része még mindig nincs tisztában azzal, hogy milyen valós veszélyeknek van kitéve a gyermeke az okoseszközök és a közösségi média által, pedig a valódi változás egyik alapvetése, ha a szülők felismerik a felelősségüket és cselekednek.

– Tudomásul kell venni, a gyerekek mentális egészsége a tét – húzta alá a családbiztonsági szakértő, aki felidézte, az elmúlt években megszámlálhatatlan kutatás kereste azokra a kérdésre a választ, mitől nőtt meg a Z generációban a depresszió mértéke, az önsértés és az öngyilkosságok száma, miért romlott az értelmi és érzelmi intelligenciája a fiatal generációknak.

– Ma már tudjuk, hogy a felsorolt problémákért legnagyobb mértékben az okoseszközök tehetők felelőssé, vagyis az eszközök általi lehetőségek: a személyes képernyő és a közösségi média hatása – mutatott rá.

Magyarország is úttörő a digitális gyermekvédelem terén

Lényeges gazdasági, társadalmi, érzelmi terhet jelent a közösségi portálok okozta károkozás, a közösségi portálok működése ugyanis felér a mentális abúzussal: testképzavarokhoz, személyiségtorzulásokhoz, az ideg- és érzelmi rendszer elváltozásaihoz járul hozzá – sorolta Hal Melinda, a Mathias Corvinus Collegium vezető kutatója, aki egyúttal üdvözölte is az ausztrál szabályozást, és reméli, hogy Magyarország is meglépi a korosztályos korlátozást a közösségi portálokat illetően.

A klinikai szakpszichológus felidézte, hazánk is úttörő a digitális gyermekvédelem terén: a kormány bevezette az okoseszközök iskolai korlátozását és már a parlament előtt van a digitális gyermekvédelmi törvénytervezet, amelynek célja, hogy megfékezzék a kisgyermekek körében tapasztalt digitális függőséget, és a túlzott képernyőhasználat miatti visszafordíthatatlan károkozást.

A törvénytervezet kimondja: hatéves kor alatt fel kell hívni a figyelmet a digitális eszközök általi káros, a tudomány által is bebizonyított veszélyekre. Ez azt jelenti, hogy a digitális eszközökre, mint az okostelefonok, a laptopok, az asztali számítógépek, a tabletek, a tévéberendezések, a játékkonzolok, a VR-headsetek és az okosórák értékesítése során, a forgalmazó köteles a „hatéves korig a használata nem ajánlott!” szöveget jól látható helyen közzétenni.

Elképesztő változást hoz a gyerekek életébe a közösségimédia-mentesség

Hal Melinda felidézte azt a tavasszal készült kutatást is, amely bebizonyította, milyen gyors és pozitív változással jár, ha a fiatalok csökkentik az okoseszközök használatát.

A Szent István Intézet és a váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) által szervezet nagyböjti okoseszközdetoxon összesen 117 diák vállalkozott arra, hogy öt héten keresztül lecsökkentse az okoseszközök használatát, amennyire csak tudja. Az eredmények pedig magukért beszélnek.

– Tíz százalékkal javultak a gyermekek kognitív funkciói, a gyerekek figyelmi teszten elért eredményeik 27 százalékos javulást mutatott a digitális tér visszaszorításának hatására, de jelentős mértékben nőtt az érzelmi intelligencia is, míg a depresszió, a szorongás mértéke csökkent – számolt be az eredményekről a klinikai szakpszichológus.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

Google News
