Ördögi ötlete támadt autómosás közben ennek a férfinak, kár, hogy mindent felvett a kamera

A járási ügyészség lopás bűntettével és más bűncselekmény elkövetésével vádolta meg a férfit, és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság vele szemben felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki azzal, hogy a vádlott előzetes mentesítésre nem érdemes.

Mindezt az autómosó biztonsági kamerája rögzítette.