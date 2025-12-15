Ördögi ötlete támadt autómosás közben ennek a férfinak, kár, hogy mindent felvett a kamera

Vádat emelt a Győri Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki – a vád szerint – egy Győr környéki településen található autómosó alkatrészeit levágta és ellopta – adták hírül.
A vádirat szerint a férfi tavaly szeptember 3-án egy Győr környéki település autómosójához ment egy hamis rendszámú autóval, majd a gépkocsit takarítani kezdte. A nála lévő éles eszközzel levágta a kerékfújó géphez tartozó mérőórát, a szélvédőmosó folyadékadagoló pisztolyát, valamint a kárpittisztító automatán lévő habkefét, ezután az eltávolított alkatrészeket ellopta.
A járási ügyészség lopás bűntettével és más bűncselekmény elkövetésével vádolta meg a férfit, és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság vele szemben felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki azzal, hogy a vádlott előzetes mentesítésre nem érdemes.
Mindezt az autómosó biztonsági kamerája rögzítette.
