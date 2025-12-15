Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz, ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz + videó

orbán viktor tisza párt bod péter ákos

Orbán Viktor Bod Péter Ákos elszólásáról: A malacok szerintük mi, magyarok vagyunk + videó

Bod Péter Ákos elszólta magát a Tisza Párt költségcsökkentési terveiről, Orbán Viktor pedig nem hagyta szó nélkül: „Hölgyeim és uraim! Íme a Tisza adóterve. Kicsit segítek: a malacok szerintük mi, magyarok vagyunk” – fogalmazott a miniszterelnök, élesen bírálva az ellenzéki párt gazdasági elképzeléseit.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 17:44
Orbán Viktor élesen reagált a Tisza Párt szakértőjének kijelentéseire. Bod Péter Ákos a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában a költségcsökkentési tervekre utalva így fogalmazott: „Ha fenik a kést, a malacnak az ólban nem kell megmondani azt, hogy mi jön.” 

Bod Péter Ákos Fotó: Képernyőfotó

Az esetet Orbán Viktor így kommentálta a közösségi oldalán: 

Hölgyeim és uraim! Íme a Tisza adóterve. Kicsit segítek: a malacok szerintük mi, magyarok vagyunk

 – fogalmazott a miniszterelnök, ezzel erős kritikát fogalmazva meg az ellenzéki párt gazdasági elképzeléseivel kapcsolatban.

Mint arról korábban beszámoltunk, Bod Péter Ákos a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában kitálalt a megszorításokkal kapcsolatban.

„Itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat. Azoknak a személyi jövedelemadó-részét is, meg a vállalatit is. Mert a vállalati adózásnál is ez tarthatatlan, amit csináltak, kusza is, és nincs elég adóalap. Azt gondolom, hogy anélkül, hogy most előreszaladnánk és elvégeznénk a következő pénzügyminiszter helyett azt a hálátlan feladatot, ami elől mindig elbújik az ember, hogy ne ő mondja már ki, hogy mit fognak csinálni. Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyobb részt” – fogalmazott a tiszás szakértő a december 9-i előadásában.

Menczer Tamás: A tiszások disznóhoz hasonlítják a magyarokat

Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója sem hagyta szó nélkül a Tisza Párt legutóbbi kijelentéseit.

Nemet mondunk a nyugdíjadóra és a Tisza-adóra is! Az pedig kifejezetten undorító, hogy a tiszások disznóhoz hasonlítják a magyarokat, sőt a halálukra is spekulálnak

 – jelentette ki Menczer Tamás.

Egy másik ügy is felborzolta a közvéleményt hétfőn, ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt: Simonovits András, a Tisza Párt másik szakértője egy interjúban arról beszélt, hogy azok, akiknek magasabb a nyugdíjuk, tovább élnek, ami jelentős költséget ró a rendszerre, ezért szerinte csökkenteni kell a nyugdíjakat.

Ezzel kapcsolatban így fogalmazott Menczer Tamás: 

Erős nap, a Tisza nyugdíjszakértője az idősek halálára spekulál. Sokat lehetne spórolni a Tisza szerint, ha az idősek nem élnének olyan sokáig

 – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában a kommunikációs igazgató.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

