Bevetik a csodafegyvert Ukrajnában, Odesszába indult Gelencsér Ferenc

Bár Ruszin-Szendi távozásának okát sokáig nem ismerhette meg a közvélemény, az utóbbi időben kiderült, hogy az altábornagy vezérkari főnökként kettős kommunikációt folytatott: míg jelentéseiben a magyar kormányzati álláspontot tükröző háborúellenes narratívát jelenítette meg,

a NATO ülésein valójában Ukrajna-barát álláspontot képviselt, sőt felszólalásait a „Szlava Ukrajni!” (Dicsőség Ukrajnának!) kifejezéssel zárta.

Ezt követően Magyar Péter közzétett egy tisztázatlan körülmények között birtokába került felvételt, amit az „Orbán-kormány őszödi beszédeként” emlegetett. Ezen a honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszél, hogy szakítanak a jelenlegi béketevékenységeikkel, és egy ütőképes hadsereget hoznak létre. A történet azért is különösen érdekes, mert a hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után egy nappal az SZBU bejelentette: két Magyarországnak dolgozó kémet fogtak el, akiknek feladata volt többek között az ukrán csapatmozgások megfigyelése Kárpátalján.

Még ugyanaznap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiutasított két, diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet Ukrajna magyarországi nagykövetségéről. Az ukrán titkosszolgálat magyar kémkedésre vonatkozó vádja mögött háborús propaganda és politikai szándék sejlik fel, ezt Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója mondta lapunknak.

Szerinte az ügy időzítése nem független sem az uniós csatlakozási vitától, sem a magyar belpolitikai folyamatoktól.

Az ukrán titkosszolgálatok aktív magyarországi tevékenységére egyre több jel utal, és továbbgyűrűzik az ukrán kémbotrány.

Magyar Péter ifjúsági szervezete és az ukrán titkosszolgálat

Korábban mi is írtunk róla, hogy mára Magyar Péter ifjúsági szervezete lett a Momentum. Deák Dániel elemzésében pedig azt írta: Magyar Péter megjelenésével a globalista támogatók most egy új reménységre találtak, így a teljes propagandasajtójuk és a nemzetközi hálózatuk a Tisza mögé állt be. Akik korábban a Momentumot, majd a közös ellenzéki listát támogatták, ma Magyar Péterben látják a reményt. A szakértő szerint ez az oka annak, hogy

a Momentum nem indul 2026-ban, annak ellenére sem, hogy az utóbbi időben a pride melletti nyílt kiállás miatt átmenetileg nőtt valamelyest a támogatottsága.

Az elemző úgy vélekedett: a teljes körű támogatásért cserébe a liberális elit azt várja el Magyar Pétertől, hogy behódol minden elvárásnak, ami Brüsszelből és a nyugati nagyhatalmaktól érkezik, így támogatja majd a genderpropagandát, a háborút, Ukrajna uniós tagságát és természetesen a migrációt is. A Momentum mostani akciójával jelenleg feltételezhetően Magyar Péterék és az ukrán titkosszolgálat akcióját fogja majd erősíteni.

Gelencsér Ferenc látogatásával kapcsolatban felkerestük a Momentum sajtóosztályát, hogy megtudjuk, milyen céllal látogat Gelencsér Ferenc Ukrajnába, s hogy a látogatás előtt a Momentum egyeztetett-e a Tisza Párttal. Ha válaszolnak, beszámolunk róla.

Borítókép: Gelencsér Ferenc (Fotó: Teknős Miklós)