Zsákutcában a német modell

A német elit a gazdasági, ipari, és energetikai, valamint biztonság és társadalompolitikai döntések szerteágazó pókhálójában egyre nehezebben talál olyan metszetet, amely nem növeli tovább a társadalmi frusztrációt, és ezzel párhuzamosan az AfD támogatottságát. Biró András elemzése Németországról.

Németország komplex gazdasági, társadalmi és politikai válságtünetei egy visszafordíthatatlan átalakulás folyamatára világítanak rá (Fotó: AFP)

Eljött a kiszolgáltatottság kora

Az egykoron Európa-szerte is irányadó német politikai rendszer végóráit éli, a modell – egymást is támasztó – tartópillérei sorra roskadnak össze: 1) az olcsó orosz gázon alapuló exportorientált gazdaság sikeressége, 2) a politikai stabilitás, és 3) az amerikai katonai védernyőbe vetett hit néhány év leforgása alatt semmivé foszlott. Ezzel összefüggésben nem megkerülhető, hogy az a stabil alaprend, amely a német gazdaság és társadalompolitika vezérelve volt az Adenauer-korszaktól (1949–1966) fogva, vagyis a rendre és szabadságra épülő szociális piacgazdaság mára egy kiüresedett politikai szlogenné vált a kereszténydemokraták jelenlegi vezetése szerint. Mint ismeretes, Friedrich Merz német kancellár 2025 augusztusának végén a szociális piacgazdaságot egy pénzügyileg életképtelen szociális rendszernek nevezte, amely fölött eljárt az idő.

A lesújtó beismerését követő »társadalmi reformok« valójában a szociális kiadások drasztikus csökkentésére irányuló megszorítások, amelyek valóban inkompatibilissé váltak a szabad verseny és a piaci által vezérelt virágzó gazdasággal, amelyből minden társadalmi osztály profitál – Konrad Adenauer és Ludwig Erhard örökségével szemben.

De nézzük meg közelebbről a tartópillérek labilitását: Németország gazdaságának alapköve, az ipari teljesítmény – jelentős mértékben a magas energiaáraknak köszönhetően – évek óta mélyülő lassulást mutat, 2019 óta csaknem 250 ezer (!) munkahely szűnt meg, a legfrissebb adatok szerint pedig immár naponta (!) 48 cég megy csődbe, amelyek pedig nem, azoknak jelentős része a magas működési költségek miatt Kínába, vagy éppen Közép- és Kelet-Európába települ át. Nem meglepő, hogy a Bundesbank júniusi becslését lefelé módosítva mindössze 0,6 százalékos GDP-növekedést prognosztizál 2026-ra, ám azt is csak több száz milliárd eurós adósságból fedezett védelmi és infrastrukturális kiadások miatt.