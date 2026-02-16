BundesligaBayern Münchenharry kanenémet bajnoksággólrekord

Kane Ronaldót már lekörözte, történelmi rekordokra vezetheti a Bayern Münchent

A német labdarúgó-bajnokság 22. fordulója után a Bayern München mindössze hatpontos előnnyel vezeti a Bundesliga tabelláját, pedig a rekordbajnok harmincöt góllal többet szerzett a második Borussia Dortmundnál. Az első számú gólgyáros Harry Kane, aki szombaton eljutott felnőttkarrierje 500. találatáig. A müncheniek támadósora még arra is esélyes, hogy minden idők legeredményesebbje legyen a topligákat illetően, február végén pedig a Dortmund elleni rivalizálás is új fejezetbe léphet.

Wiszt Péter
2026. 02. 16. 5:33
Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane celebrates scoring the 0-2 goal during the German first division Bundesliga football match between SV Werder Bremen and FC Bayern Munich in Bremen, northern Germany February 14, 2026. (Photo by Focke Strangma
A Bayern München csatára, Harry Kane már 41 gólnál jár az idényben, közülük 26-nál a Bundesligában – tavaly ugyanezekkel a számokkal zárta(!) az évadot Fotó: AFP/Focke Strangmann
Százegy gól és 91 pont – ezekkel a mutatókkal egyaránt a német Bundesliga rekorderének mondhatja magának a Bayern München csapata. A 2025–26-os idényben mindkét csúcs megdőlhet még, az előbbi pedig szinte bizonyosan meg is fog. A bajorok az első kilenc mérkőzésüket megnyerték a német bajnokságban, és bár január végén kétszer is botlottak, a 22. forduló után 57 ponttal rendelkeznek, így akár még 93-ig is eljuthatnak, vagyis a 2012–13-as évadban gyűjtött 91 egység elméletileg felülmúlható. Ami a szerzett gólokat illeti, még könnyebb elképzelni Harry Kane-ék rekorddöntését, hiszen 82 találatnál járnak, vagyis az 1971–72-es kiírásban elért 101 gólhoz már csak tizenkilenc szükséges. Márpedig az idény során eddig egyetlen olyan bajnoki volt, amelyen megálltak egy találatnál, és további négy, amelyen kettőnél – a maradék tizenhét alkalommal legalább háromig jutottak.

A Vincent Kompany vezette Bayern München támadósora Luis Díaz, Michael Olise és Harry Kane vezérletével szárnyal a Bundesliga-idényben
A Vincent Kompany vezette Bayern München támadósora Luis Díaz, Michael Olise és Harry Kane (b–j) vezérletével szárnyal a Bundesliga-idényben. Fotó: Sven Simon/Frank Hoermann

A Bayern München jó úton halad a (német) gólrekord felé

Ha a többi tétmérkőzést is figyeljük, összesen 35 találkozón 118 gólnál jár Vincent Kompany együttese, de ez még a nagysága ellenére is kevésbé meggyőző, mint a bajnokságbeli 3,73-as gólátlag. Már húsz különböző játékos vállalt szerepet legalább egy találatban, közülük a Michael Olise (38) és Luis Díaz (34) mellett a leginkább szárnyaló Harry Kane 46-ban. Az angol csatár két évvel ezelőtt 36 bajnoki gólt jegyzett az első müncheni idényében, tavaly 26-tal zárt – utóbbi számot jelenleg már 22 forduló után elérte. Csupán hat olyan Bundesliga-mérkőzés volt, amelyen nem szerzett gólt, a Werder Bremen elleni szombati összecsapáson pedig már hetedszer jutott el legalább két találatig.

Amikor a 2020–21-es évadban az akkor 32 éves Robert Lewandowski elérte a Bundesliga-rekordot jelentő 41 gólt, 22 forduló után ugyanúgy 26 gólnál járt, mint most a 32 esztendős Harry Kane. 

A lengyel ráadásul akkor tavasszal négy bajnokit kihagyott sérülés miatt. Ezek alapján Kane-nek minden esélye megvan arra, hogy személy szerint is történelmet írjon, és persze, hogy ismét aranycipős legyen – még úgy is, hogy Kompany szombat esti nyilatkozata alapján „Harry Kane-nek sokkal fontosabb a bajnoki cím megszerzése, mint a gólrekord”.

Harry Kane 500 gólnál jár felnőttként

Az angol futballista a teljes felnőttkarrierje 743. tétmérkőzését játszotta szombaton, és a második találata a pályafutása 500. gólja volt. Összehasonlításképpen, Cristiano Ronaldónak tíz találkozóval többre volt szüksége, hogy elérje ezt a mérföldkövet – Lionel Messinek ugyanakkor 632 is elég volt hozzá.

Harry Kane 500 góljának eloszlása:

  • 280 Tottenham, 126 Bayern München, 78 angol válogatott, 9 Millwall, 5 Leyton Orient, 2 Leicester City
  • 349 a tizenhatoson belülről, 100 tizenegyesből, 49 a tizenhatoson kívülről, 2 szabadrúgásból
  • 318 jobb lábbal, 94 fejjel, 86 bal lábbal, 2 más testrésszel

Visszatérve a Bayern Münchenre: ha sikerül megtartani a 3,73-as gólátlagot a Bundesligában, akkor 127 góllal zárja a bajnoki idényt a csapat. Ez nem csupán a 34 fordulós (azaz 18 csapatos) topbajnokságokban, hanem minden elitligát figyelembe véve rekordnak számítana. 

A jelenlegi csúcsot az 1947–48-as évadból tartja a Torino, amely a 40 forduló alatt 125 gólt szerezve lett olasz bajnok. 

A top tízben ezenkívül nyolcszor is szerepel a Barcelona vagy a Real Madrid a közelmúltból, a 2011–12-es spanyol ligában például a fővárosiak 121, míg a katalánok 114 gólig jutottak. Nekik ugyanakkor mindig néggyel több forduló állt rendelkezésükre, mint jelenleg a Bayernnek.

Harry Kane ősszel gólt szerzett a Borussia Dortmund ellen, az is kellett a BVB idénybeli egyetlen bajnoki vereségéhez
Harry Kane ősszel gólt szerzett a Borussia Dortmund ellen, az is kellett a BVB idénybeli egyetlen bajnoki vereségéhez. Fotó: firo Sportphoto/DPA Picture-Alliance via AFP/Marcel Engelbrecht

Így is kihívó lehet a Dortmund a Bundesliga-idényben

Mivel a szintén egyetlen bajnoki vereséggel álló Dortmund is kiváló idényt fut, ezért márciusban még matematikailag sem lehet bajnok a Bayern München, így arra továbbra is csak 2017-ben – a 27. forduló után – volt eddig példa. 

Sőt, a február 28-i Klassikeren izgalmassá is válhat a salátástálért való versenyfutás.

A BVB a Német Kupából már kiesett, a Bajnokok Ligájában viszont rájátszásra kényszerül a következő napokban az Atalanta ellen, így a müncheniekhez képest intenzívebb időszak vár Niko Kovacékra.

Ami pedig még különlegesebb slusszpoén lehetne: egy nappal a dortmundi Klassiker előtt tartják a BL-nyolcaddöntők sorsolását, és ha a sárga-feketék továbbjutnak olasz riválisukkal szemben, akkor ötvenszázalékos valószínűséggel a Bayern Münchent kapják következő ellenfélnek (a másik lehetőség az alapszakaszgyőztes és Premier League-éllovas Arsenal lenne). A BL-ben legutóbb a 2013-as döntőben mérkőztek meg a felek, azóta 37-szer találkoztak – közülük hazai pályán kétszer, utoljára 2018-ban nyert bajnokit a BVB.

Február utolsó két napján kiderül, milyen irányban mozdulhat el ez a sorozat. Ha hinni lehet Kompanynak, Kane-t is inkább ez érdekli, mint a gólrekordja.

 

