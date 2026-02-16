Kane Ronaldót már lekörözte, történelmi rekordokra vezetheti a Bayern Münchent

Százegy gól és 91 pont – ezekkel a mutatókkal egyaránt a német Bundesliga rekorderének mondhatja magának a Bayern München csapata. A 2025–26-os idényben mindkét csúcs megdőlhet még, az előbbi pedig szinte bizonyosan meg is fog. A bajorok az első kilenc mérkőzésüket megnyerték a német bajnokságban, és bár január végén kétszer is botlottak, a 22. forduló után 57 ponttal rendelkeznek, így akár még 93-ig is eljuthatnak, vagyis a 2012–13-as évadban gyűjtött 91 egység elméletileg felülmúlható. Ami a szerzett gólokat illeti, még könnyebb elképzelni Harry Kane-ék rekorddöntését, hiszen 82 találatnál járnak, vagyis az 1971–72-es kiírásban elért 101 gólhoz már csak tizenkilenc szükséges. Márpedig az idény során eddig egyetlen olyan bajnoki volt, amelyen megálltak egy találatnál, és további négy, amelyen kettőnél – a maradék tizenhét alkalommal legalább háromig jutottak.

A Vincent Kompany vezette Bayern München támadósora Luis Díaz, Michael Olise és Harry Kane (b–j) vezérletével szárnyal a Bundesliga-idényben. Fotó: Sven Simon/Frank Hoermann

A Bayern München jó úton halad a (német) gólrekord felé

Ha a többi tétmérkőzést is figyeljük, összesen 35 találkozón 118 gólnál jár Vincent Kompany együttese, de ez még a nagysága ellenére is kevésbé meggyőző, mint a bajnokságbeli 3,73-as gólátlag. Már húsz különböző játékos vállalt szerepet legalább egy találatban, közülük a Michael Olise (38) és Luis Díaz (34) mellett a leginkább szárnyaló Harry Kane 46-ban. Az angol csatár két évvel ezelőtt 36 bajnoki gólt jegyzett az első müncheni idényében, tavaly 26-tal zárt – utóbbi számot jelenleg már 22 forduló után elérte. Csupán hat olyan Bundesliga-mérkőzés volt, amelyen nem szerzett gólt, a Werder Bremen elleni szombati összecsapáson pedig már hetedszer jutott el legalább két találatig.

Amikor a 2020–21-es évadban az akkor 32 éves Robert Lewandowski elérte a Bundesliga-rekordot jelentő 41 gólt, 22 forduló után ugyanúgy 26 gólnál járt, mint most a 32 esztendős Harry Kane.

A lengyel ráadásul akkor tavasszal négy bajnokit kihagyott sérülés miatt. Ezek alapján Kane-nek minden esélye megvan arra, hogy személy szerint is történelmet írjon, és persze, hogy ismét aranycipős legyen – még úgy is, hogy Kompany szombat esti nyilatkozata alapján „Harry Kane-nek sokkal fontosabb a bajnoki cím megszerzése, mint a gólrekord”.