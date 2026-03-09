fordulatműlesiklásKranjska Goraalpesi síszlalomalpesi sí világkupa

Ennél drámaibb visszatérés nincsen, köszönhetően az elhunyt nagyapának

Aligha lehetett volna sokkal jobb vasárnapja a norvég alpesi sínek. Miközben a Val di Fassa-i női szuperóriás-műlesikláson Kajsa Vickhoff Lie idénybeli legjobbját elérve második lett az olasz Elena Curtoni mögött, addig a férfiaknál a Kranjska Gora-i műlesiklóversenyen kettős norvég győzelem született. Atle Lie McGrath és Henrik Kristoffersen között egyetlen századmásodperc döntött a februári téli olimpia egyik legnagyobb vesztese javára. McGrath ráadásul az alpesisí-világkupa szlalom szakágában is közel került a kristálygömbhöz.

Wiszt Péter
2026. 03. 09. 7:59
Atle Lie McGrath nem omlott össze a téli olimpia után Fotó: NurPhoto/Damjan Zibert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Február 16-án az alpesi sí utolsó férfiszámát rendezték meg a 2026-os téli olimpia során. Műlesiklásban a második futamot Atle Lie McGrath az élről, jó helyzetből várta: a második Loic Meillard előtt 59 századmásodperc volt az előnye. A svájciak világbajnoka a saját menete után átvette a vezetést, a 25 éves norvég alpesisíző viszont nem bírta el a nyomást. McGrath még a felső szakaszon a lábai közé vette az egyik kaput, ezzel kiesett, majd dühében messzire dobta botjait, és megpróbált elbújni a pálya mellett, a hóban elterülve. Nem sikerült neki, élete eddigi legrosszabb pillanata közben is utolérték őt a fotósok és a rendőrök, miközben az olimpiai érem elvesztése mellett a néhány nappal korábban elhunyt, karrierjére nagy hatást gyakorolt nagyapját is gyászolta.

Atle Lie McGrath a téli olimpia egyik legnagyobb vesztese volt, de a norvég alpesisíző ezután rögtön az első világkupaversenyt megnyerte műlesiklásban
Atle Lie McGrath a téli olimpia egyik legnagyobb vesztese volt, de a norvég alpesisíző ezután rögtön az első világkupaversenyt megnyerte műlesiklásban. Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff

Győztes visszatérés a téli olimpia kudarcából

A technikai számok férfiképviselői a téli olimpia óta először a legutóbbi hétvégén, a szlovéniai Kranjska Gorában szerepeltek a világkupaidényben, így Atle Lie McGrath is ekkor tért vissza a szűk három héttel korábbi drámája után. Már a szombati óriás-műlesikló versenyen is bizonyított, hiszen a legjobb második futamot produkálva összesítésben negyedik lett. Vasárnap aztán jöhetett a szlalom, ahol sokan voltak kíváncsiak arra, hogy megremeg-e.

Nem tette. Hatos rajtszámmal indulva az első futamot megnyerte, 17 századmásodperccel megelőzve második helyezett barátját, az utóbbi években már norvég helyett brazil színekben versenyző Lucas Pinheiro Braathent. Amikor McGrath a második futamban elrajtolt, nem a szombati győztes Braathen vezetett, hanem az őt három századdal legyőző Henrik Kristoffersen, így a norvég vk-siker biztos volt. 

A pályán a hó állapota már nem volt az igazi, és McGrath 56 százados előnye folyamatosan fogyott, de végül egy századot megtartott.

A 28 célba érő versenyző közül csak egynek volt gyengébb a második futama, összesítésben mégis Atle Lie McGrath diadalmaskodott. Bizonyított a kritikusainak, ráadásul a honfitársával és barátjával együtt ünnepelhetett a dobogón.

Atle Lie McGrath a Kranjska Gora-i műlesiklás után

– Nem voltam nyugodt, egész nap nagyon stresszes és ideges voltam. Szerintem a szlalomkristálygömb miatti extra nyomás mindenképpen új volt nekem, az elmúlt néhány alkalommal nem volt részem ilyen küzdelemben. Ez egy új élmény volt, az új élmények pedig fárasztók. Nagyon ideges voltam, pályafutásom során már sokszor voltam a századok rossz oldalán, de hogy ma nekem kedveztek, az egyszerűen fantasztikus érzés. A második futam nem volt nagyszerű, de elég volt, és ma ennyire voltam képes. Küzdöttem, próbáltam nyugodt maradni és hibátlanul síelni – mondta McGrath, majd kitért a nagyapjára is. – Ezt a győzelmet a nagyapámnak ajánlom. Nagyon szeretem őt, rengeteget segített az életemben, és nagyon hiányzik. 

Az, hogy az olimpia után így vissza tudtam térni, szerintem valahol neki is köszönhető. Ma figyelt engem

– nyilatkozta a Kranjska Gora-i műlesiklás győztese a rendkívül szoros verseny után (az ötödik Linus Strasser lemaradása is csupán kilenc század volt). A közösségi oldalán később azt üzente: valaki fentről nézte őt, és erre a győzelmére örökké emlékezni fog.

Pályafutása hatodik vk-sikerével Atle Lie McGrath a szakági világkupában is növelte az előnyét: Braathen előtt 41 ponttal vezet, és már csak egy műlesiklóverseny van hátra az idényben, vagyis a március 25-i hazai, hafjelli évadzárón a kristálygömböt is megszerezheti.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkazincbarcika

Na mi van, fiúk?

Bayer Zsolt avatarja

És akkor jön a kazincbarcikai időközi, és győz a Fidesz–KDNP jelöltje, a tiszás támogatott meg a harmadik helyre fut be.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu