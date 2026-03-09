Ennél drámaibb visszatérés nincsen, köszönhetően az elhunyt nagyapának

Február 16-án az alpesi sí utolsó férfiszámát rendezték meg a 2026-os téli olimpia során. Műlesiklásban a második futamot Atle Lie McGrath az élről, jó helyzetből várta: a második Loic Meillard előtt 59 századmásodperc volt az előnye. A svájciak világbajnoka a saját menete után átvette a vezetést, a 25 éves norvég alpesisíző viszont nem bírta el a nyomást. McGrath még a felső szakaszon a lábai közé vette az egyik kaput, ezzel kiesett, majd dühében messzire dobta botjait, és megpróbált elbújni a pálya mellett, a hóban elterülve. Nem sikerült neki, élete eddigi legrosszabb pillanata közben is utolérték őt a fotósok és a rendőrök, miközben az olimpiai érem elvesztése mellett a néhány nappal korábban elhunyt, karrierjére nagy hatást gyakorolt nagyapját is gyászolta.

Atle Lie McGrath a téli olimpia egyik legnagyobb vesztese volt, de a norvég alpesisíző ezután rögtön az első világkupaversenyt megnyerte műlesiklásban. Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff

Győztes visszatérés a téli olimpia kudarcából

A technikai számok férfiképviselői a téli olimpia óta először a legutóbbi hétvégén, a szlovéniai Kranjska Gorában szerepeltek a világkupaidényben, így Atle Lie McGrath is ekkor tért vissza a szűk három héttel korábbi drámája után. Már a szombati óriás-műlesikló versenyen is bizonyított, hiszen a legjobb második futamot produkálva összesítésben negyedik lett. Vasárnap aztán jöhetett a szlalom, ahol sokan voltak kíváncsiak arra, hogy megremeg-e.

Nem tette. Hatos rajtszámmal indulva az első futamot megnyerte, 17 századmásodperccel megelőzve második helyezett barátját, az utóbbi években már norvég helyett brazil színekben versenyző Lucas Pinheiro Braathent. Amikor McGrath a második futamban elrajtolt, nem a szombati győztes Braathen vezetett, hanem az őt három századdal legyőző Henrik Kristoffersen, így a norvég vk-siker biztos volt.

A pályán a hó állapota már nem volt az igazi, és McGrath 56 százados előnye folyamatosan fogyott, de végül egy századot megtartott.

A 28 célba érő versenyző közül csak egynek volt gyengébb a második futama, összesítésben mégis Atle Lie McGrath diadalmaskodott. Bizonyított a kritikusainak, ráadásul a honfitársával és barátjával együtt ünnepelhetett a dobogón.