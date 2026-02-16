Brazília téli olimpiai bajnokának barátján lett volna a sor, de ő világgá ment + videó

Megvolt rá az esély, hogy mindkét technikai számot olyan versenyző nyerje a férfiak között alpesi síben, aki nem annak az országnak a színeiben versenyez, ahol született. Óriás-műlesiklásban Brazília első téli olimpiai aranyát (egyben érmét) szerezte a Norvégiában született Lucas Pinheiro Braathen, műlesiklásban pedig jó barátja, Atle Lie McGrath vezetett az első futam után, aki az Egyesült Államokban született, de kétéves kora óta már édesanyja hazájában, Norvégiában él. Pinheiro Braathen és McGrath a norvég válogatottban együtt nőttek fel klasszissá, előbbi mindössze két nappal idősebb, s épp ennyi eltéréssel lehettek volna egymás után olimpiai bajnokok, még ha immár különböző országok színeiben is.

Lucas Pinheiro Braathen (balra) és Atle Lie McGrath (középen) néhány hete Wengenben együtt állt vk-dobogón, a téli olimpián csak a brazilnak jött ki a lépés Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff

Pinheiro Braathen a hétfői műlesiklásban már az első futamban kiesett, ám ezúttal nem ez volt az igazi dráma.

Téli olimpia: McGrath hibázott, majd világgá ment

McGrath tekintélyes, 59 századmásodperces előnyt szerzett a második futamra, de a világbajnoki címvédő, Loic Meillard nyomást helyezett rá, a legjobb második futamot teljesítve állt az élre.

McGrath viszont már a pálya felső szektorában rálépett egy kapura, kiesett, s miközben mellette a svájci stábtagok ünnepeltek, ő elkeseredettségében elhajította a botjait, majd a védőháló alatt átbújva világgá ment, s lefeküdt a hóba.

Az orvosi csapat egyik tagja merészkedett oda hozzá, hogy McGrath nehogy betegséget is összeszedjen a lelki fájdalom mellé.