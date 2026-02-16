Rendkívüli

Brazília téli olimpiai bajnokának barátján lett volna a sor, de ő világgá ment + videó

Brazília téli olimpiai bajnokának barátján lett volna a sor, de ő világgá ment + videó

A svájci Loic Meillard nyerte a férfiak műlesiklását a milánói–cortinai téli olimpián az osztrák Fabio Gstrein és a szocsi bronza után tizenkét évvel újra harmadik norvég Henrik Kristoffersen előtt. Utóbbi honfitársa, Atle Lie McGrath vezetett az első futam után, de a másodikban hibázott és kiesett. McGrath a kiesés után elhajította a botjait, majd a védőháló alatt átbújva világgá ment. Svájc majdnem tarolt férfi alpesi síben, az ötből négy számot nyert az ország, csak McGrath jó barátja, a brazil Lucas Pinheiro Braathen akadályozta meg a teljes helvét söprést.

Koczó Dávid
2026. 02. 16. 16:16
Atle Lie McGrath barátja, a brazil Lucas Pinheiro Braathen sikerét követte volna, de vezető helyről elbukott a milánói–cortinai téli olimpia utolsó férfi alpesi sí versenyszámában Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff
Megvolt rá az esély, hogy mindkét technikai számot olyan versenyző nyerje a férfiak között alpesi síben, aki nem annak az országnak a színeiben versenyez, ahol született. Óriás-műlesiklásban Brazília első téli olimpiai aranyát (egyben érmét) szerezte a Norvégiában született Lucas Pinheiro Braathen, műlesiklásban pedig jó barátja, Atle Lie McGrath vezetett az első futam után, aki az Egyesült Államokban született, de kétéves kora óta már édesanyja hazájában, Norvégiában él. Pinheiro Braathen és McGrath a norvég válogatottban együtt nőttek fel klasszissá, előbbi mindössze két nappal idősebb, s épp ennyi eltéréssel lehettek volna egymás után olimpiai bajnokok, még ha immár különböző országok színeiben is.

Lucas Pinheiro Braathen Brazília, Atle Lie McGrath Norvégia színeiben néhány hete Wengenben együtt állt alpesi sí vk-dobogón, a téli olimpián csak előbbinek jött ki a lépés
Lucas Pinheiro Braathen (balra) és Atle Lie McGrath (középen) néhány hete Wengenben együtt állt vk-dobogón, a téli olimpián csak a brazilnak jött ki a lépés Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff

Pinheiro Braathen a hétfői műlesiklásban már az első futamban kiesett, ám ezúttal nem ez volt az igazi dráma.

Téli olimpia: McGrath hibázott, majd világgá ment

McGrath tekintélyes, 59 századmásodperces előnyt szerzett a második futamra, de a világbajnoki címvédő, Loic Meillard nyomást helyezett rá, a legjobb második futamot teljesítve állt az élre.

McGrath viszont már a pálya felső szektorában rálépett egy kapura, kiesett, s miközben mellette a svájci stábtagok ünnepeltek, ő elkeseredettségében elhajította a botjait, majd a védőháló alatt átbújva világgá ment, s lefeküdt a hóba.

Az orvosi csapat egyik tagja merészkedett oda hozzá, hogy McGrath nehogy betegséget is összeszedjen a lelki fájdalom mellé.

McGrathnak az olimpiai dobogó elvesztésén túl azért is fájt a hiba, mert az olimpia megnyitójának napján hunyt el a nagyapja, az ő emlékére fekete karszalaggal síelve még inkább motivált volt.

Alpesi sí: Brazília akadályozta meg Svájc söprését

McGrath hibájával eldőlt, hogy Loic Meillard a tavalyi vb-arany után olimpiai bajnoka is lett a műlesiklásnak, mögötte az osztrák Fabio Gstrein lett a második, s Szocsiban szerzett bronzérme után tizenkét évvel újra ötkarikás dobogóra állhatott a számban a 2023-as világbajnok norvég Henrik Kristoffersen.

Svájc elképesztő mérleggel zárta a férfi alpesi sí versenyeket, az ötből négy számban aranyat ünnepelhetett, s az egyetlen kivételt jelentő óriás-műlesiklásban is elvitte Marco Odermatt, illetve Meillard révén az ezüstöt és a bronzot.

A teljes svájci söprést tehát csak a brazil Lucas Pinheiro Braathen akadályozta meg, akinek gyerekkori példaképe, Ronaldinho, valamint Zlatan Ibrahimovic is gratulált a történelmi aranyérméhez.

Téli olimpia, alpesi sí, férfiműlesiklás

  1. Loic Meillard (svájci) 1:53,61 perc
  2. Fabio Gstrein (osztrák) + 0,35 másodperc
  3. Henrik Kristoffersen (norvég) + 1,13

(...)

26. Szőllős Barnabás (izrael) + 12,07 

A magyar színeket képviselő Úry Bálint az első futamban kiesett.

