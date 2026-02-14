Történelmet írt Brazília, megvan az első aranya a téli olimpián

A téli olimpia férfi óriás-műlesiklóversenyén Lucas Pinheiro Braathen már az első futamon nagy előnyre tett szert, 1:13,92-es idejét nem tudták megközelíteni: a legközelebb a címvédő Marco Odermatt volt hozzá, de a 0,95 másodperces hátránya így is tetemesnek volt mondható.

Lucas Pinheiro Braathen megszerezte Brazília történetének első téli olimpiai aranyérmét Fotó: Dimitar Dilkoff/AFP

A norvégiai születésű, de anyai ágon brazil származású és már 2024 óta brazil színekben versenyző Lucas Pinheiro Braathen második futama csupán a 11. legjobb időeredményt hozta, Odermatt és a többiek azonban nem tudtak annyit javítani, hogy beérjék őt – a svájci végül összesítésben 0,58 másodperccel maradt el a győztes, 2:25,00-s időtől.

Lucas Pinheiro Braathen ezzel történelmet írt, ugyanis megszerezte Brazília, egyben a dél- és közép-amerikai kontinens történetének első olimpiai aranyérmét. Az ezüstérmet Odermatt szerezte meg, a harmadik helyen a szintén svájci Loic Meillard zárt. Úry Bálint közel öt másodperccel jobb időt ért el a második futamban, ennek köszönhetően végül a 32. helyen végzett. Az izraeli színekben szereplő Szőllős Barnabás hátproblémákkal küzdve a 41. lett.