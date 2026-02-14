Rendkívüli

Ebba Anderssontéli olimpia 2026SífutásHeidi Weng

Óriási dráma, az egyik lécével a kezében kellett síelnie a nagy esélyes svéd klasszisnak + videó

A nagy esélyes Svédország Ebba Andersson bukásai miatt elbukott, Norvégia nyerte a női sífutóváltót a milánói–cortinai téli olimpián. A tavaszias körülmények sok sífutón kifogtak, Andersson kétszer is elesett, s második bukfence után kénytelen volt az egyik lécével a kezében síelni hosszú métereken át. Frida Karlsson csúcsformája ellenére innen nem fordíthatott, a svédeknek be kellett érniük a második hellyel.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 13:17
Ebba Andersson bukásai után Frida Karlsson sem sokat segíthetett Svédország váltóján, Norvégia ünnepelhetett a téli olimpia legújabb drámája után Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat
Svédország toronymagas esélyesként várta a sífutók női váltóját, miután az eddigi három számban három-három aranyat és ezüstöt, illetve egy bronzot vittek el. A legnagyobb riválisnak a norvégok tűntek, akiknek ugyan most nincs akkora klasszisuk, mint Therese Johaug volt, de azért 10 kilométeren négy norvég is a legjobb kilencben végzett. A címvédő oroszok nem indulhattak a milánói–cortinai olimpián, a négy éve ezüstérmes németek a pekinginél gyengébb összeállításban már az első emberükkel, Laura Gimmlerrel nagy hátrányt szedtek össze. A sprint olimpiai bajnoka, a svéd Linn Svahn hozta, amit kellett, 7 másodperc előnyt dolgozott ki a norvég és a meglepően jól kezdő olasz váltóval szemben. Aztán jött Ebba Andersson.

Heidi Weng téli olimpiai arannyal koronázta meg pályafutását a svéd Ebba Andersson bukásai után a női sífutóváltóban
Heidi Weng téli olimpiai arannyal koronázta meg pályafutását a svéd Ebba Andersson bukásai után a női sífutóváltóban (Fotó: AFP/Javier Soriano)

Az egy összetört és egy megmaradt ezüstéremnél járó Andersson a tavaszias körülmények között azonban kétszer is elesett: először megelőzte őt Astrid Öyre Slind, de a másik bukás került igazán sokba.

Andersson csúnyán odaverte magát, a lábáról leesett a léc, majd amikor nagy nehezen utolérte, nem tudta visszacsatolni a lábára, hosszú métereken át úgy síelt, hogy csak az egyik lábán volt léc, a másikat a kezében vitte.

Végül nagy nehezen kapott egy tartaléklécet az egyik svéd stábtagtól, aki a nagy sietségben maga is elesett, de eddigre több mint egy perc volt a svéd hátrány a norvégokkal szemben.

Andersson bukásai után nem volt svéd visszaút

Frida Karlsson a két aranyérme után óriási hátrány ledolgozásának állt neki, de ezúttal nem tudott sokkal gyorsabb lenni, mint Karoline Simpson-Larsen, 1:18 percről 1:06-ra csökkentette a svéd hátrányt, innen kezdett a két befutóember, Heidi Weng és Jonna Sundling, miközben ott volt köztük a finn Jasmi Joensuu és az olasz Federica Cassol is.

Az olaszt a tavalyi világbajnoki váltóarany hőse, Sundling hamar lehagyta, Joensuut is utolérte, de Wenggel szemben szemernyi esélye sem volt.

Az ötszörös világbajnok, kétszeres Tour de Ski-győztes Heidi Weng 34 évesen olimpiai bajnok is lett, a svédeknek a második hely jutott, a finnek a második érmüket nyerték az olimpián.

Téli olimpia, sífutás, női váltó

  1. Norvégia (Kristin Austgulen Fosnaes, Astrid Öyre Slind, Karoline Simpson-Larsen, Heidi Weng)
  2. Svédország (Linn Svahn, Ebba Andersson, Frida Karlsson, Jonna Sundling)
  3. Finnország (Johanna Matintalo, Kerttu Niskanan, Vilma Ryytty, Jasmi Joensuu)

